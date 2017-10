El jefe de Gabinete de la Casa Blanca sobre los rumores de cese: "No creo que hoy me despidan"

"No creo que vaya a ser despedido hoy y no estoy frustrado a la hora de desempeñar mis funciones, así que no estoy pensando en irme", ha aseverado Kelly durante una rueda de prensa.

Asimismo, se ha referido a su trabajo en la Casa Blanca como el más difícil e importante que ha tenido nunca, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

Kelly ha manifestado que su única frustración está relacionada con su llegada al trabajo cada mañana, cuando lee las cosas que "supuestamente ha dicho".

"A menos que las cosas cambien, no voy a presentar mi dimisión y no voy a ser cesado. Tampoco voy a despedir a nadie mañana", ha aseverado tras señalar que los periodistas "deberían tener mejores fuentes".

"Una de las frustraciones de Trump son los periodistas, muchos de ellos", ha señalado en clara alusión a la relación entre el magnate y los medios de comunicación, a los que ha acusado en diversas ocasiones de publicar "noticias falsas".

"Voy a daros el beneficio de la duda. Pensar que no tenéis los contactos suficientes o lo que sea. Pero aconsejo que os busquéis mejores fuentes", ha zanjado.