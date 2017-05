Mundo

La Fundación La Caixa impulsará en China su Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas

El presidente de la Fundación Bancaria 'La Caixa', Isidro Fainé, el presidente de The Bank of East Asia Charitable Foundation Limited, David K. P. Li, y el comandante de The Salvation Army Hong Kong, Ian Swan, han firmado el acuerdo de colaboración para impulsar en China el Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la organización.