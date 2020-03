Fukushima sigue siendo una amenaza nueve años después del accidente nuclear

Según ha trasladado ecologistas en acción en un comunicado, la central de Fukushima Daiichi continúa siendo una amenaza nueve años después del accidente: casi todo el combustible sigue allí y necesitará refrigeración durante años, probablemente se verterá de nuevo agua radiactiva al mar, los residuos radiactivos de la limpieza se acumulan en la zona, los habitantes evacuados se ven forzados por su propio gobierno a regresar. Las Olimpiadas arrancan a solo 20 kilómetros de la zona cero.



Los trabajos de descontaminación avanzan muy lentamente. Las 880 toneladas de combustible nuclear fundido siguen allí y empiezan a manifestarse dudas de que puedan retirarse completamente algún día, lo que exigiría encerrar los reactores en un sarcófago. Como en Chernóbil. Hace menos de un año que ha comenzado la retirada del combustible gastado que está en piscina, pero solo del reactor 3. Los del 1 y el 2 tendrán que esperar hasta cinco años.