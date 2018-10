Fujimori expresa su preocupación por que el juez "ya tenga la decisión tomada" en su contra

"Me preocupa que diga lo que diga, haga lo que haga, usted ya tiene una decisión tomada. Esta sensación la tengo desde que dictó la injusta detención en mi contra y cuando rechazó inhibirse. Espero estar equivocada", ha afirmado Fujimori durante su intervención, según ha recogido el diario 'El Comercio'.

Fujimori ha asegurado que construyó su partido en medio de grandes adversidades y "no para blanquear activos". En cuanto al exgerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, la líder opositora ha afirmado que "nunca tuve una reunión con él".

Asimismo, ha insistido en que no se fugará del país. "No me fui en el año 2000 cuando cayó el régimen de mi padre y él se fue a Japón. Decidí quedarme a pesar de que sabía que vendrían tiempos difíciles", ha aseverado.

La hija del expresidente peruano Alberto Fujimori ha asegurado "tener la conciencia tranquila" y ha afirmado que no obstruirá a la justicia. "Mantengo la esperanza de que se me hará justicia. En esta audiencia se ha demostrado que tengo arraigo laboral, que no pienso fugarme, que nunca he obstruido la justicia", ha recalcado.

Fujimori se enfrenta a un juicio que podría llevarla a prisión preventiva por tres años si el juez Concepción acepta la solicitud del fiscal José Pérez. La audiencia se reanudará este viernes.