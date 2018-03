Fuerza Popular apuesta por dejar gobernar a Vizcarra con una "fórmula mixta" para su Ejecutivo

El portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación peruanos que "en tres años y medio se pueden hacer cosas muy importantes por el país", si el nuevo presidente "tiene un mensaje de unidad nacional".

Para ello, ha propuesto una "fórmula mixta", de modo que "políticos con experiencia y una trayectoria que no sea cuestionada", incluidos los procedentes de otros partidos, puedan formar parte del nuevo Gabinete. También ha apuntado a "representantes de la sociedad civil".

Salaverry no ha aclarado si Fuerza Popular, que en este momento sufre fuertes convulsiones internas por el enfrentamiento entre sus líderes, los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, se incorporaría al Gobierno de Vizcarra. "Queremos mantenernos en la labor que hemos venido haciendo de control político", se ha limitado a decir.

En cambio, la líder izquierdista Verónika Mendoza, a la que Kuczynski y Keiko Fujimori dejaron atrás en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016, ha reclamado a Vizcarra que convoque elecciones anticipadas para que sean los peruanos quienes designen al nuevo mandatario.

Mendoza también ha reclamado "una reforma política profunda" para que las próximas elecciones "sean de verdad". "Todo muestra que nuestras reglas de juego no dan más (...) Tenemos que recuperar el Estado de las garras de la corrupción", ha sostenido.

Vizcarra, que se encontraba en Canadá cuando Kuczynski renunció, llegará esta noche (hora local) a Lima. El nuevo presidente, cuya investidura se realizará el viernes una vez que el Congreso haya formalizado el vacío de poder, tiene el mandato constitucional de mantenerse en el cargo hasta 2021, aunque también podría convocar elecciones anticipadas.

El aún vicepresidente deberá enfrentarse igualmente a un Congreso de mayoría opositora que, según denunció Kuczynski al dimitir, ha entorpecido de forma constante la acción del Gobierno. El 'fujimorismo' es la fuerza dominante en el hemiciclo, por lo que el apoyo de Fuerza Popular resulta clave.

NUEVA ETAPA

Kuczynski dimitió el jueves en un discurso dirigido a la nación, justo un día antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra por su presunta implicación en la trama de pago de sobornos a cambio de favores políticos que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht en toda la región.

El ya ex presidente sobrevivió a una moción de censura en diciembre --la oposición denuncia que gracias a un acuerdo secreto con Fuerza Popular que le permitió conseguir votos a cambio de indultar al ex mandatario Alberto Fujimori--. Sin embargo, esta vez, de acuerdo con la prensa local, todo indicaba que no lo conseguiría.

Los acontecimientos se precipitaron el martes, cuando Fuerza Popular difundió unos vídeos en los que supuestos emisarios del Gobierno ofrecen dinero y obras públicas en sus regiones a diputados 'fujimoristas' para que votaran en contra de la segunda moción de censura.

Uno de los diputados salpicados por este escándalo es Kenji Fujimori, que ya votó a favor de Kuczynski en diciembre, desmarcándose así de las instrucciones dadas por su hermana Keiko, máxima líder de Fuerza Popular. El Congreso ha iniciado los trámites para cesarlos. "No podemos permitir que haya congresistas metidos en estos temas", ha dicho Salaverry.