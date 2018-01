Fuerza Popular critica al sector de Kenji Fujimori por no acudir a las citaciones del comité disciplinario

Los diputados Bienvenido Ramírez, Maritza García y Guillermo Bocángel habían sido citados para este lunes. No obstante, Bocángel ha solicitado una reprogramación de la cita para dentro de cinco días, mientras que García y Ramírez decidieron no asistir al encuentro.

En este sentido, Becerril ha expresado que considera que no acudir a la citación del comité deja entrever que los congresistas están "rehuyendo" su responsabilidad. Además, ha manifestado que "el contestar por escrito permite eludir las preguntas que se hacen siempre".

"Esto podría ser también una táctica para no responder en realidad sobre el total de los hechos", ha aseverado, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.

Salazar, por su parte, ha asegurado que los 'kenjistas' no deberían estar denunciado que no se escucha a su bancada dado que, cuando tiene la oportunidad de hablar, "no asisten al lugar donde tienen que ser escuchados".

"Si yo estuviera en la posición de ellos, yo asistiría, porque el que nada debe, nada teme. Hay que dar la cara (...) creo que es responsable de nosotros corregirnos o rectificar si es que corresponde", ha insistido.

La semana pasada, el diputado peruano de Fuerza Popular Kenji Fujimori arremetió contra la formación que lidera su hermana, Keiko Fujimori, ante la presunta apertura de un proceso disciplinario en su contra en represalia por una serie de comentarios y ha insistido en que Perú "no es Pyongyang".

Los comentarios de Fujimori tuvieron lugar después de que un comité disciplinario evaluara interponer una sanción en su contra por no haber apoyado la moción de censura que tuvo lugar el 22 de diciembre contra el presidente peruano en lo que supuso una ruptura de la disciplina de voto.

La falta de unidad por parte del partido a la hora de hacer frente a la votación durante la moción de censura ha provocado una escisión en la formación, donde los hermanos Fujimori se encuentran en bloques distintos.