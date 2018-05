El Frente Amplio Venezuela Libre asegura que la participación se sitúa por debajo del 30 por ciento

Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional --controlada por la oposición-- ha sostenido que los ciudadanos venezolanos han manifestado su postura a pesar de que el Gobierno "ha intentado por todos los medios que estos acudieran a votar".

"Hoy hemos visto materializarse las denuncias que hemos venido manifestando desde hace semanas. Siendo más que evidente lo que ocurrirá en un par de horas, el régimen igualmente recurrió al chantaje", ha aseverado Mejía.

El FAVL también ha hecho un llamamiento a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional y ha asegurado que el Plan República pone de manifiesto la baja participación. "Ustedes vieron el chantaje puesto en marcha, cómo los centros estaban vacíos y había puntos rojos", ha afirmado.

"Los centros electorales están vacíos, la gente no está participando porque no cree que haya la posibilidad de elegir (...) La cifra que están dando las autoridades no se corresponde con la realidad", ha denunciado el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV.

No obstante, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ha asegurado durante una rueda de prensa que "todavía hay personas en las colas para votar" y ha destacado que "no hay forma de chantajear al pueblo".

"El gran derrotado de hoy fue la abstención. Venezuela está decidida a vencer", ha insistido Rodríguez, que ha afirmado que el país está "obligado a agotar todas las instancias de diálogo para lograr la paz".