El abogado de Freddy Guevara confirma que sigue en Venezuela como asilado en la Embajada chilena

Guevara, que asumió las riendas de Voluntad Popular (VP) después de que el jefe del partido opositor, Leopoldo López, fuera encarcelado, acudió a la misión diplomática para evitar sufrir la misma suerte que su compañero de filas tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de retirarle la inmunidad parlamentaria para poder investigarle.

"Hoy se cumplen seis meses de la sentencia", ha recordado Mora, quien ha aprovechado la ocasión "para acabar con cualquier rumor" de fuga: "Freddy Guevara continúa en Venezuela". "Él está convencido de que los cambios en el país llegarán", ha recalcado, de acuerdo con un comunicado de VP.

Mora ha reiterado que la decisión del TSJ puso en "jaque mate". "Marcó un hito en la historia judicial de Venezuela, no solamente por lo ilegal de su contenido, lo absurdo de los delitos que trataron de imputarle, sino por la forma en que fue ejecutada", ha alegado.

Además, ha enfatizado que "no es una ataque a Freddy", sino "un ataque al Parlamento, a todos los venezolanos que votaron" por Guevara en las elecciones parlamentarias de 2015, que por primera vez en más de una década dieron el control de la Asamblea Nacional a la MUD.

Mora ha ratificado que Guevara "continúa en la lucha por la libertad". "Nada lo hará doblegarse (...) No nos van a doblegar (...) Ten claro, (Nicolás) Maduro, que no vas a ganar. No se puede doblegar el cambio que exige Venezuela", ha aseverado.

Maduro compite prácticamente en solitario a las elecciones presidenciales del 20 de mayo. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), principal fuerza opositora del país, ha decidido boicotear los comicios anticipando que serán un "fraude". Muchos países han avanzado que tampoco reconocerán los resultados.