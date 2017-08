Francia rechaza sancionar al Gobierno de Maduro y aspira a facilitar el diálogo

"Francia no quiere sanciones", han explicado a Europa Press fuentes europeas, que aseguran que "la mayoría de estados miembro no están muy a favor" de avanzar en sanciones por ahora contra el régimen de Caracas al cuestionar su "eficacia".

De hecho, este jueves se ha conocido que el presidente francés, Emmanuele Macron, ofreció a Maduro la mediación de Francia en la crisis venezolana en una carta que le dirigió el pasado 5 de julio, según ha informado la radio 'Europe 1'. "Estamos disponibles para facilitar las negociaciones por la vía del diálogo", le trasladó Macron.

El embajador galo en Caracas, Romain Nadal, incidió este miércoles en "la voluntad de facilitar el diálogo y la paz" a través de su perfil de Twitter. "Hablo con todos los responsables venezolanos de forma transparente y directa con respeto y con la voluntad de facilitar el diálogo y la paz", aseguró.

España ha reclamado a sus socios europeos imponer sanciones de la UE contra "los responsables de la situación" en Venezuela tras la detención de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma y después de que Caracas no frenara las elecciones a la Asamblea Constituyente del pasado domingo, algo que pidió expresamente la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, como gesto político a Maduro para tratar de reconducir la crisis.

La Unión Europea ha asegurado este miércoles que no reconocerá la Asamblea Constituyente y ha reclamado a Maduro "tomar medidas urgentes para rectificar", en particular que no se inaugure la Asamblea a través de una declaración de Mogherini, consensuada previamente con los Veintiocho tras una reunión de expertos de los estados miembros para pactar su posición común.

Los Veintiocho han descartado sanciones por ahora, pero han avisado a Caracas de que "la Unión Europea y sus estados miembro están listos para aumentar gradualmente su respuesta en el caso de que los principios democráticos se socaven más y la Constitución de Venezuela no sea respetada".