Francia ha indemnizado a más de 2.500 víctimas de los atentados del 13-N

El balance, difundido por el FGTI en un comunicado, cifra en concreto en 2.570 los beneficiarios de las ayudas, que han supuesto para las arcas del Estado el desembolso total de 64 millones de euros. El recuento no se da por cerrado, en la medida en que este año también han solicitado indemnizaciones 138 víctimas adicionales.

En la lista figuran personas de 42 nacionalidades diferentes y prácticamente la mitad de ellas corresponden a personas que alegaron daños psicológicos por la cadena de ataques (1.218). El FGTI ha confirmado también ayudas para 576 heridos físicos y para 785 allegados de los 130 fallecidos.

Sólo en 947 de los casos se ha planteado una oferta de indemnización "definitiva", principalmente familiares de fallecidos y víctimas de daños psíquicos, mientras que en la mayoría "el tiempo de la reparación y el proceso de atenciones son más largas y su consolidación requerirá más tiempo".

SIETE CASOS DE FRAUDE

No todas las peticiones han sido aceptadas, en la medida en que las autoridades han rechazado un total de 331 de ellas desde que tuvieron lugar los atentados, los más graves cometidos en suelo francés. Según la nota oficial, estos solicitantes "no estaban presentes en los lugares de los atentados" y "no cumplían por tanto las condiciones que les permitían beneficiarse de una indemnización".

El rechazo ha ido más allá en siete de los casos de "fraude" que ya están en manos de los tribunales, ha informado el FGTI, sin entrar en detalles sobre las irregularidades que podrían haber cometido los solicitantes.