Francia, Países Bajos y Dinamarca, reacios a iniciar negociaciones de adhesión a la UE con Macedonia y Albania

La Comisión Europea recomendó a los gobiernos europeos el pasado 29 de mayo dar su visto bueno al inicio de las negociaciones de adhesión con ambos países balcánicos sin condiciones, algo que requiere del acuerdo unánime de los Estados miembro.

Los Veintiocho abordarán la cuestión el próximo 18 de junio en su reunión en Luxemburgo para preparar la cumbre europea de la próxima semana.

"Francia, Países Bajos y Dinamarca no están listos para dicha decisión y el Parlamento alemán no ha adoptado su posición", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

"No todos los Estados miembro están preparados para tomar la decisión de abrir las negociaciones en los próximos días", ha reconocido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una breve comparecencia ante la prensa con el presidente de Macedonia del Norte, Stevo Pendarovski, al término de su reunión en Bruselas, muy centrada en esta cuestión.

Tusk ha dicho que "personalmente" es partidario de iniciar las negociaciones de adhesión tanto con Macedonia del Norte como con Albania, al igual que el Ejecutivo comunitario, pero no ha querido "prejuzgar" las decisiones de los Veintiocho.

"La cuestión no es si sino el cuándo. Si soy un poco cauto es porque sé que a veces alcanzar el consenso entre los 28 Estados miembro requiere un poco más de tiempo del que me gustaría", ha subrayado el polaco, que ha dejado claro que "no hay duda" de que el lugar de Macedonia del Norte y de la región en su conjunto "está en la UE".

Tusk ha recordado que Macedonia del Norte ha hecho "todo" lo que se esperaba por su parte tras sellar un acuerdo histórico con Grecia para resolver la disputa por el nombre del país, además del Tratado de Amistad con Bulgaria y ha defendido que las elecciones presidenciales de abril en las que se impuso el socialdemócrata "confirmaron la orientación euroatlántica" del país y "se convirtieron en un referéndum sobre la reconciliación interétnica y la reparación de las relaciones con los vecinos".

El presidente macedonio ha defendido que su país se ha convertido en "un ejemplo positivo" para la región de los Balcanes tras haber logrado "resolver problemas de hace décadas". "Tomamos decisiones valientes en cuestiones muy sensibles" a fin de "levantar los obstáculos para la adhesión a la OTAN y la UE", ha subrayado, evocando expresamente el acuerdo con Grecia y el Tratado de Amistad con Bulgaria.

Además de "resolver los problemas con nuestros vecinos", Macedonia del Norte ha hecho "reformas sustanciales" en "muchas áreas claves". "Necesitamos más reformas y tenemos debilidades. Teneos mucho trabajo por delante", ha concedido, si bien ha defendido que "la mejor herramienta" para ser eficaz en las reformas son precisamente "las negociaciones de adhesión".

MÁS VOLUNTAD CON MACEDONIA DEL NORTE QUE ALBANIA

Fuentes diplomáticas aseguran que "hay bastante buena voluntad con Macedonia en el Consejo" y no descartan la posibilidad de "convencer" a Francia y Países Bajos de dar su visto bueno y que Dinamarca, que no es tan duro, cambie de opinión con el nuevo Gobierno, mientras que la situación de Albania "es más difícil".

"Hay mucho progreso, pero es menos visible que en Macedonia y hay enfrentamientos. La oposición se ha ido del Parlamento. La estabilidad del sistema político es un factor importante", ha explicado a Europa Press un diplomático de la UE, que ha recordado que no solo el Gobierno sino también la oposición debe "compartir" el objetivo de avanzar en la UE.