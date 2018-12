La Fiscalía pide prisión preventiva para la activista indígena Milagro Sala por desvío de fondos públicos

Según fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias argentina Télam, el fiscal Diego Cussel ha pedido al juez Isidoro Cruz, que lleva el caso, que orden el ingreso en prisión preventiva de Sala, algo a lo que deberá dar respuesta en cinco días hábiles.

En esta macrocausa se investiga el supuesto desvío de 1,4 millones de pesos (euros) entregados por el Gobierno argentino para construir viviendas sociales que no fueron construidas porque, de acuerdo con el fiscal, Sala se habría apropiado del dinero.

Cussel ya impulsó la investigación contra la líder de Tupac Amaru por, supuestamente, haber contratado sicarios para matar al ex concejal de Jujuy Alberto Cardozo en 2007 en un caso conocido como la 'balacera de Azopardo'. El jueves, un tribunal la absolvió por unanimidad.

"Realmente no me la esperaba, esto demuestra que sigue habiendo justicia en Jujuy", dijo Sala en sus primeras declaraciones a la prensa tras conocer el fallo. "Es un pequeña luz de esperanza de que tenemos que comenzar a creer en la justicia verdadera, que no se siente atada al poder político", celebró.

A pesar de esta victoria judicial, Sala está bajo arresto domiciliario por su imputación por este presunto desvío de fondos públicos y en otra causa por un escrache realizado en 2009 al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, cuando éste sólo era senador nacional.

Túpac Amaru, el grupo que lidera Sala, es un sindicato de naturaleza indígena que está vinculado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Cuenta con 70.000 afiliados y está presente en 15 de las 23 provincias que forman la nación austral.