La Fiscalía cita a declarar a Kenji Fujimori en calidad de testigo en el marco del caso Odebrecht

Los fiscales preguntarán a Kenji por la presunta implicación de su hermana y líder de la formación, Keiko Fujimori, en el escándalo de blanqueo de capitales relacionado con Odebrecht, que habría financiado su campaña electoral de 2011.

Kenji Fujimori, que aseguró el domingo que se prestaría a testificar como parte de "las investigaciones necesarias" para señalar a los "verdaderos corruptos" del país, no ha solicitado que se adelante la comparecencia, según ha recogido el medio local 'El Comercio'.

El interrogatorio comenzará a las 10.00 de la mañana (hora local) del viernes 6 de abril y se realizará en el despacho del antiguo parlamentario de Fuerza Popular.

Fujimori ha indicado este lunes que la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida por la bancada de Fuerza Popular en los últimos dos años, hay una "repartija de obras" y una arbitraria asignación de presupuestos.

"Se han repartido obras por el valor de 5 millones de soles (1.250 euros) a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano", ha aseverado. "Si esta es una práctica común en la comisión y no es un delito, entonces me pregunto de qué se me acusa", ha añadido.