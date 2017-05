Fernández de Kirchner no descarta competir otra vez por la Presidencia argentina "si es necesario"

Interrogada sobre su futuro político en una entrevista concedida en C5N, Fernández de Kirchner ha admitido que siente "una responsabilidad" hacia el pueblo argentino, entre las que ha mencionado la necesidad de "unir" a la izquierda para "ponerle límites al ajuste neoliberal" que ha hecho su sucesor, Mauricio Macri.

"Me siento con responsabilidades históricas para convocar al campo nacional, popular y democrático para reagrupar fuerzas y ayudar a que esto no se desmadre", ha dicho. "No estoy en esto por ser candidata (presidencial), sería tonta. Nadie puede suponer que estoy atrás de un cargo", ha añadido.

Sin embargo, a preguntas de los periodistas, que han insistido en que aclarara si contempla una segunda etapa en la Casa Rosada, la que fuera jefa de Estado durante ocho años finalmente ha contestado: "si es necesario que sea candidata, lo soy".

En el Frente para la Victoria (FpV), el partido político de Fernández de Kirchner, estas palabras han generado cierta división, ya que hasta ahora su nombre sonaba como posible integrante de la lista de candidatos al Senado para las elecciones legislativas del próximo otoño.

Para Francisco Gutiérrez, ex alcalde y dirigente sindical, la única forma de que la izquierda regrese al poder es "si está unida" y ha considerado que la mejor baza en Fernández de Kirchner. "¿Para qué quieren a Cristina de senadora su puede ser candidata a presidenta en 2019?", ha planteado.

Sin embargo, el alcalde de San Martin, Gabriel Katopodis, ha esgrimido que "vamos a construir una unidad mucho más consistente y mucho más amplia si esa unidad es el resultado de unas primarias con la participación de la gente, que nos permita debatir ideas, propuestas y candidaturas".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se ha mostrado tajante: "Cristina no va a ganar porque la gente no quiere volver al pasado". El portavoz gubernamental ha afirmado que el 'kirchnerismo' es actualmente "una expresión minoritaria", según informa la agencia de noticias Télam.