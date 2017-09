Fallece Juan Pablo I, la misteriosa muerte del Papa que solo duró 33 días

33 días después de ser elegido cabeza visible de la Iglesia católica, el Papa Juan Pablo I falleció. La hermana Vicenza se lo encontró dormido, con su libro sobre el regazo. 39 años después los poco claros detalles de su muerte siguen desplegando la sombra de la duda sobre la muerte del conocido como "Pápa sonriente".





“Encontrado muerto en la cama”

En un comunicado oficial el Vaticano informó al mundo que el papa habría fallecido de un infarto de miocardio.

“Esta mañana, 29 de septiembre de 1978, alrededor de las 05:30 a.m., el secretario particular del papa, sin haberle encontrado en la capilla como es su costumbre, le buscó en su habitación y le ha encontrado muerto en la cama, con la luz prendida, como si todavía leyese. El médico Renato Buzzonetti, que acudió inmediatamente, ha constatado su muerte, acaecida probablemente hacia las 23:00 p.m. del día anterior a causa de un infarto agudo de miocardio.”





Las teorías conspirativas

Las teorías alternativas no tardaron en surgir.

Y es que existen detalles verdaderamente inquietantes alrededor de la muerte del joven Papa. Por ejemplo, nunca se practicó autopsia y su cuerpo fue directamente depositado en las grutas vaticanas después su correspondiente funeral.

Para más inri, su semblante sonriente poco pintaba para un hombre que, supuestamente, habría sufrido un infarto. Además, pocos antes de su muerte había hablado con su propio médico y no habría mencionado nada de ninguna dolencia.

Por su parte, su historial clínico era, al menos, estable.





Regenerar la iglesia

Y es que, según las teorías más morbosas, el nuevo pápa habría sido, cómo no, asesinado.

Sus planes regenerativos con respecto a una Iglesa de prácticas financieras de dudosa moralidad parece ser que no gustaron del todo. Algunos afirman que el Papa habría entrado las narices en los negocios de la venta de una banca dedicada a la beneficencia de los pobres. Un movimiento que le habría creado grandes enemigos.

Años después, estas teorías no dejan de ser más que meras especulaciones, pero la muerte del Juan Pablo no deja de ser un misterio que, incluso 39 años después, no deja de levantar incógnitas.