Fallece Hugh Hefner: así fue la vida de 'Playboy' del multimillonario

El carismático fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, ha fallecido este jueves, por causas naturales, a los 91 años, en la Mansión Playboy de Los Ángeles (EEUU). Conocido por sus fiestas salvajes en la Mansión Playboy llenas de "conejitas" y su vida estrafalaria rodeado de mujeres mucho más jóvenes que él, Hefner admitió una vez que durante algún tiempo mantuvo relaciones con once de las doce "conejitas" de portada de cada año.

Nacido en Chicago en 1926, Hefner fundó Playboy en 1953 después de que los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo. En el primer número de la revista Playboy en diciembre de 1953, aparecía en portada Marilyn Monroe, convirtiéndose así, no solo en la primera Playmate sino, también, en la protagonista del primer despegable de la revista.

La famosa revista de entretenimiento para adultos, fundada en Chicago, no siempre se llamó Playboy. En su primer número llevaba el nombre de ‘Stag Party’ (fiesta de solteros) y aparecía sin numerar, ya que Hefner no confiaba en su continuidad. Para su sorpresa, y la del grueso de la población estadounidense, la publicación causó sensación y los casi 54.000 ejemplares del primer número se agotaron en pocas semanas.

Hay que decir que Marilyn nunca posó para la revista, sino que fue Hefner quien consiguió fotos de la famosa desnuda de antes de que esta se convirtiera en una estrella de Hollywood. Las fotos pertenecían a una sesión que iba a utilizarse para un calendario que finalmente nunca vio la luz. No le costó más que quinientos dólares conseguir sus derechos de reproducción.





El famoso logo de Playboy no apareció hasta la segunda edición de la revista. El conejito, que lleva una elegante pajarita, fue diseñado por Art Paul y desde entonces aparece en cada número de la revista, además de ser el logotipo de la marca en numerosos productos como perfumes, ropa, relojes, etc. Hugh Hefner aseguró haber escogido al conejo por su simpática connotación, y porque el dibujo de Art Paul le parecía juguetón, coqueto y elegante.

Desde sus inicios, la revista no solo buscó satisfacer la lujuria de los estadounidenses sino, también, alimentar la mente del ciudadano americano con relatos como los de Sherlock Holmes o la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ilustrada por artistas de la talla de Picasso. Fidel Castro, Woody Allen, Orson Welles, Salvador Dalí o Jimmy Carter, entre otros, han sido entrevistados en profundidad y grandes escritores como Truman Capote o Gabriel García Márquez colaboraron en la revista.

Con Hefner y Playboy nacería también la ya famosa ‘Filosofía Playboy’: “Yo siempre he dicho que Playboy no es una revista de sexo, sino una publicación sobre estilo de vida que dedica una atención especial al sexo, porque el sexo es una parte importante de la vida”. Así, la extremadamente célebre Mansión Playboy de Los Ángeles forma parte de este modo de vida. En los años 70, las fiestas que allí tenían lugar, eran frecuentadas por importantes personalidades y celebridades internacionales, además de las playmates y conejitas.

Las parejas sentimentales de Hefner también se asociaron a esta filosofía. Especialmente llamativa fue la relación que el magnate del imperio Playboy mantuvo con Kendra Wilkinson, Holly Madison y Bridget Marquardt, sus 3 novias. Semanalmente, un Reality Show llamado Girls of the Playboy Mansion, también conocido como Girls Next Door, mostraba la vida de Helfner y las 3 conejitas. Tras cinco temporadas, en el episodio final se pudo ver como la triple relación llegaba a su fin y las gemelas Kenneth y Kristina Shannon tomaban el lugar como las nuevas novias oficiales de Hefner. Actualmente, disfrutaba de su tercer matrimonio con Crystal Harris, de 31 años.

En los años 70, proliferó la venta de otras publicaciones de contenido pornográfico, donde destacó como mayor competidor la revista Penthouse; sin embargo, esta se caracteriza por mostrar fotografías sexuales más explicitas frente al estilo elegante y glamuroso que se puede observar en cada publicación de Playboy. Así, tras más de 60 años en el mercado, la revista Playboy se ha consolidado como la revista para adultos más vendida en Estados Unidos teniendo una circulación de 3 millones de copias al mes.

Hoy, de luto, la publicación y miles de seguidores de la 'filosofía playboy' despiden al envidiado multimillonario Hugh Hefner.