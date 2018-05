Fajardo votará en blanco pero da libertad a sus votantes para apoyar a Duque o a Petro

El candidato independiente Sergio Fajardo, que quedó tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el pasado domingo en Colombia, ha anunciado este jueves que de cara a la segunda vuelta del 17 de junio votará en blanco, si bien ha dado absoluta libertad a sus seguidores para que se decanten por el conservador Iván Duque o por el izquierdista Gustavo Petro.

"Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco", ha dicho en un comunicado. "En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia: un país unido en medio de las diferencias que lo enriquecen", ha ratificado.

Fajardo ha invitado no obstante a sus votantes, a quienes ha definido como "ciudadanos libres, serenos, atentos, pensantes, críticos" que "no siguen simplemente órdenes", a "participar libremente" en el balotaje. "Nadie debe estar donde no quiere estar", ha sostenido.

El líder de la Coalición Colombia, integrada por Polo Democrático, Alianza Verde y Compromiso Ciudadano --el partido creado por Fajardo--, ha aclarado que la plataforma electoral también votará libremente, es decir, que cada uno de sus miembros dará a sus votantes las directrices que considere necesarias.

En el caso de Compromiso Ciudadano ha dejado total libertad, mientras que Polo Democrático decantó el miércoles su apoyo a Petro. La Alianza Verde, por su parte, apuesta por el ex alcalde de Bogotá pero no anunciará su respaldo hasta que no cumpla una serie de requisitos, entre ellos que abandone la idea de convocar una Asamblea Constituyente.

Aunque esta división interna amenaza la supervivencia de la Coalición Colombia, Fajardo ha asegurado que "permanecerá". "Muchos líderes han crecido con nosotros y brillarán con luz propia" en las elecciones regionales y locales de 2019, ha confiado. "Seguiremos trabajando para que Colombia tenga la oportunidad de cambiar los gobiernos de siempre", se ha comprometido.

Fajardo era el más deseado por Duque y Petro para la segunda vuelta. El representante 'uribista' consiguió el 39 por ciento de los votos en primera, el ex guerrillero logró el 25 por ciento y Fajardo sumó un 23 por ciento, cerca de cinco millones de votos arañados desde el centro a uno y otro lado del espectro político que ahora podrían decidir la victoria.

Desde la derecha, el Partido de la U, que ha sostenido los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, también ha dado rienda suelta a sus votantes. "Se toma la decisión de dejar en libertad a los miembros de la bancada y a la militancia del partido", indicó el miércoles su presidente, Aurelio Iragorri.

Por otro lado conservadores, que no presentaron candidato para el 27 de mayo, y liberales, cuyo abanderado, el jefe negociador del Gobierno en el diálogo de paz con las FARC Humberto de la Calle, cayó en primera vuelta, han optado igualmente por Duque.