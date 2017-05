Guía de los mejores festivales de Europa para disfrutar este verano

La temporada de festivales ya ha dado comienzo en algunas ciudades europeas y, con ella, la oportunidad de conjugar turismo y música durante las vacaciones de verano. Este año, HomeToGo ha seleccionado las ciudades europeas en las que puede combinar la mejor música con los mejores destinos:





1. Lisboa al ritmo de NOS Alive del 6 al 8 de julio

Su cercanía, su historia, sus tranvías, sus monumentos, sus puentes y su arte hacen que Lisboa sea una de las ciudades con un mayor número de turistas españoles. Además, si a eso le sumamos el NOS Alive y su cartel encabezado por artistas como Depeche Mode, Foo Fighters, Imagine Dragons, The Weeknd, o The XX, entonces converge una estupenda oportunidad de disfrutar de sol, música, playa y una gran variedad de oportunidades culturales.





2. El lado indie de Madrid con DCODE el 9 de septiembre

Los amantes de la capital española y del indie tienen una cita el 9 de septiembre en Madrid. El DCODE Festival se ha consolidado como uno de los grandes eventos estivales con una mentalidad abierta y una pluralidad de estilos. Se desarrolla en una única jornada y destaca por una amplia oferta musical entre la que se encuentran artistas de rock, indie o pop, además de música electrónica.

3. París y Berlín se visten de Lollapalooza

Este festival ya presente en 5 ciudades de Europa y del mundo, celebra su tercera edición en Berlín y ¡aterriza por primera vez en Francia! Con un cartel que combina rock, hip-hop, EDM, indie y música alternativa, Lollapalooza destaca también por su atmósfera de cuento y sus programas infantiles. Un plan ideal para que las familias jóvenes puedan disfrutar de turismo y música con los más pequeños.





4. El lado más Dance y hip-hop con LoveBox, en el corazón de Londres

El festival Lovebox propone un gran espectáculo de música en el Victoria Park, al este de Londres. Creado por el dúo de bailarines Groove Armada en 2002, el festival ha sido un éxito desde sus comienzos ya que combina lo mejor del talento underground con artistas internacionales en una de la mayor urbe europeas.





5. Multicultura y multiestilos con el festival Sziget, en Budapest

El Sziget festival, gracias a su variada oferta tanto cultural como musical, está considerado como uno de los festivales más icónicos de Europa. Se ha hecho popular gracias a un cartel que sorprende año tras año y que abarca desde música EDM, house y techno hasta rock, pop e indie. Además, el festival ofrece un gran número de posibilidades culturales, exposiciones de arte y representaciones teatrales.





6. Cultura y música a la orilla del mediterráneo, con el Sónar Barcelona

El Sónar no es un festival en el sentido tradicional de la palabra, es un acontecimiento cultural que combina arte, vanguardia y experimentación junto con nuevas corrientes musicales y música electrónica. El festival se divide en dos partes desde sus inicios: Sónar de Día, en el centro de Barcelona, y el Sónar de Noche. Una excusa muy atractiva para visitar la ciudad condal y disfrutar de su oferta cultural.

7. Awakenings, la cara más techno de Ámsterdam

Awakenings cuenta con ocho escenarios dedicados a la música techno europea e internacional. El festival, ubicado al oeste de Ámsterdam, se ha consolidado como un encuentro obligado para los amantes del techno que buscan descubrir nuevos sonidos y explorar nuevas tendencias.





8. A golpe de Rock en Rock in Viena y Rock in Roma

Los amantes del rock saben que en Roma y en Viena van a poder dar rienda suelta a sus pasiones. El festival Rock in Roma reúne todos los años a la flor y nata de la escena del rock mundial en el hipódromo de Le Capannelle. Este festival se ha convertido en una referencia del género rock, llegando a movilizar a un público numeroso y procedente de todo el mundo. Por su parte, Rock in Vienna ha contado durante los últimos años con artistas como KISS, Iron Maiden o Iggy Pop, por lo que no sorprende que año tras año esta ciudad atraiga a rockeros de todas partes de Europa.

9. Un destino para los amantes del norte y de la música en Bilbao, con el BBK Live

El festival BBK Live es uno de los festivales más reconocidos en el territorio español con una variada oferta de música pop, rock e indie. Además, la ubicación del festival, muy próxima a Bilbao y a sus famosas playas de surf lo hacen un destino perfecto para disfrutar de la música, del mar y de unas perfectas vacaciones de verano.











Todos estos contenidos los han elaborado partiendo del mapa interactivo que han creado con más de 140 festivales a nivel europeo. El objetivo de este mapa es facilitar el viaje y la búsqueda de alojamiento alrededor de cada festival para aquellos viajeros que prefieren evitarse los campings, las colas y las aglomeraciones.

Utiliza los filtros de música, precio, fecha y número de asistentes para descubrir los festivales que más se adaptan a ti y a tus gustos. En esta página podrás descubrir y comparar tanto festivales de rango internacional como festivales de menor tamaño pero igual encanto. Cerca o lejos. De más color o con un mayor número de conciertos. Busques lo que busques, tu festival estará esperándote.