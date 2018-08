La FARC denuncia el veto a uno de sus parlamentarios en la toma de posesión de Duque

"Es increíble. Vengo a la posesión del presidente Duque como senador electo de la República, traigo mi credencial, y no se me permite entrar", ha anunciado el ex combatiente en un vídeo que ha difundido por redes sociales.

Lozada ha considerado que se trata de "un atropello a los derechos políticos de la oposición y de las fuerzas alternativas".

"Como no me dejaron entrar, me voy a desplazar a la Plaza de la Hoja, a participar donde está el pueblo colombiano, para decirle a este Gobierno que la oposición tiene derechos y que vamos a estar defendiendo la vida, la paz y la democracia", ha dicho.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tiene cinco escaños en el Senado y otros tantos en la Cámara de Representantes, gracias al mínimo establecido por el acuerdo de paz para los primeros años, ya que en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo no obtuvieron los votos suficientes para conseguir representación en el Congreso.

La presencia de la FARC en el Parlamento será clave en los próximos cuatros años, ya que Duque, catapultado a la Casa de Nariño por una plataforma electoral ideada por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, pretende modificar puntos clave del acuerdo de paz.

El acuerdo, firmado en 2016 tras cuatro años de intensas negociaciones en La Habana, ha puesto fin al conflicto armado más longevo del hemisferio occidental, que se ha saldado con más de ocho millones de víctimas, según el recuento oficial.