El ministro de Exteriores de Pakistán no asistirá a la reunión de la OCI por la presencia de India

Qureshi ha anunciado su decisión en una sesión conjunta del Parlamento y ha señalado lo hace en protesta de la invitación por parte de la OCI a su homóloga india, Sushma Swaraj, según ha informado la cadena de televisión GEO TV.

El ministro paquistaní ha asegurado que, a pesar de que "Emiratos Árabes Unidos siempre apoya a Pakistán en tiempos difíciles", no ha retirado su invitación a Swaraj.

"No ha habido una consulta sobre la invitación de la OCI a la ministra de Asuntos Exteriores de India. India no es miembro ni observador de la OCI", ha recalcado Qureshi, quien ha añadido que ha enviado dos cartas a Emiratos Árabes Unidos en las que insta a la retirada de su invitación a Swaraj. "Por eso decidí no asistir a la reunión del consejo de ministro de Asuntos Exteriores de la OCI en Abu Dhabi", ha aseverado.