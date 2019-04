El ministro de Exteriores de Chile asegura que revivir UNASUR es "completamente inviable"

Ampuero ha subrayado que UNASUR se ha convertido en "un obstáculo adicional a lo que es la necesaria integración de Sudamérica" y que, por esa razón, "en ese escenario es completamente inviable revivirla", según ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

"Aquí no hay una decisión ideológica, no hay una decisión en contra de una tendencia política o contra un sector político, hay una decisión pragmática y urgente, pues la integración es necesaria en nuestra América del Sur", ha subrayado Ampuero, quien ha añadido que el grupo "no tenía ya las condiciones para permitir esta integración".

El ministro también ha subrayado que la organización "no funciona desde hace años, no se reúne, no opera y además está acéfala". Sin embargo, ha afirmado que PROSUR "tiene una agenda clara y una participación activa de los países".

"Lo central es que exista un nivel de integración y ese nivel de integración se llama PROSUR", ha añadido.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, ha asegurado que "tenemos la convicción como gobierno de que hoy UNASUR prácticamente no existe, está muerto", según ha recogido el diario 'La Tercera'.

Uno de los factores que ha causado el desmoronamiento de UNASUR ha sido la crisis política en Venezuela, que se ha agravado a raíz de la decisión del presidente del país, Nicolás Maduro, de iniciar el 10 de enero un segundo mandato que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional.

El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente encargado" del país con el objetivo de derrocar al Gobierno de Maduro y liderar una transición pacífica que desemboque en unas nuevas elecciones presidenciales.