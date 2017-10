Expulsados de la Marina británica nueve tripulantes de un submarino nuclear al dar positivo por cocaína

Los integrantes de la tripulación de los submarinos nucleares tienen que pasar obligatoriamente controles de consumo de droga. "No toleramos el mal uso de drogas por parte del personal de servicio. Quienes no cumplan con nuestros rigurosos criterios serán expulsados del servicio", ha explicado un portavoz de la Marina en declaraciones recogidas por el periódico 'The Guardian'.

El 'HMS Vigilant' es uno de los cuatro submarinos de clase Vanguard que sostienen la capacidad de disuasión nuclear británica y recientemente también había sido el centro de la polémica debido a las supuestas relaciones "inapropiadas" entre miembros masculinos y femeninos de la tripulación. Con este motivo, el capitán del buque había sido relevado provisionalmente a la espera del resultado de la investigación.

"Podemos confirmar que hay una investigación abierta, pero sería inapropiado dar más detalles en este momento. Las denuncias por comportamientos inapropiados se toman muy en serio y habrá consecuencias acordes", ha explicado el portavoz militar.

La comandante Sarah West, la primera mujer al mando de un buque de primera línea de la Marina, fue relevada en 2014 debido a una supuesta relación con otro miembro de la tripulación de la fragata 'HMS Portland'. West ha negado estas acusaciones.