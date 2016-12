Ex militares condenados por delitos de lesa humanidad piden a Bachelet que les visite en la cárcel

"Solicitamos formalmente a la presidenta que haga una visita al penal de Punta Peuco y personalmente constate la condición de salud física y mental de los cuatro solicitantes de indulto", ha dicho el abogado de los ex militares, Raúl Meza, en una rueda de prensa.

Meza ha considerado necesario que la líder izquierdista, que fue torturada por el régimen castrense, "vea por sí misma" la situación de Pedro Vivian, Rene Cardemil, Marcelo Castro y Gustavo Muñoz "antes de tomar una decisión al respecto".

La portavoz del Gobierno, Paula Narváez, lo ha descartado. "No corresponden emplazamientos de ese tipo", ha sostenido. "Lo que corresponde es entender que las personas que están privadas de libertad en ese recinto lo están por delitos de lesa humanidad", ha recordado.

Además, ha subrayado, "respecto a la situación de salud de cada uno de estos internos, que Gendarmería tiene los protocolos indicados para actuar según corresponda". "Tenemos tratados internacionales y Chile los respeta y acata", ha enfatizado, según informa 'La Tercera'.

Chile se encuentra inmerso en un debate sobre la conveniencia de indultar a los condenados por los crímenes de la dictadura a raíz del caso de José Fritz, de 84 años, y Risiere del Prado, de 88, que lo han solicitado por motivos de salud.

Los casos están en manos del juez Mario Carroza, que está a la espera de recibir el informe del Servicio Médico Legal para tomar una decisión. Organizaciones de víctimas y de defensa de los Derechos Humanos han pedido una reunión con el magistrado para disuadirle.

"Me parece extremadamente grave", ha dicho Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). "No vamos a permitir que se disfrace la impunidad con distintos resquicios (...) No vamos a aceptar la excusa del paso de los años y de las enfermedades propias de la tercera edad", ha advertido.

Chile carece de una legislación que permita indultar a reos por motivos de salud, si bien la facultad correspondería a Bachelet. Interrogada sobre este tema, ha contestado que no tiene una "opinión definitiva", pero no lo ha descartado, "siempre y cuando los antecedentes entreguen cierto respaldo".