El pastor Evan Mawarire se declara no culpable de los cargos de "subvertir a un Gobierno constitucional"

"Me declaro no culpable", ha dicho, durante su comparecencia ante la juez del Tribunal Supremo Priscilla Chigumba, según ha informado el diario local 'The Zimbabwean'.

Mawarire fue detenido el domingo después de oficiar una misa por un vídeo en el que pedía a la población que se manifestara contra la escasez de combustible.

En el vídeo, de una hora de duración, Mawarire afirmó que "las cosas en Zimbabue son ya muy urgentes", pidiendo además a la Policía que no le detuviera por sus declaraciones, recordando que son parte de su libertad de expresión.

Mawarire ha sido detenido en varias ocasiones en los últimos meses por sus críticas al Gobierno de Zimbabue.

Mawarire encabezó las protestas #ThisFlag (Esta bandera), las mayores en los últimos años contra Mugabe, antes de huir en julio de 2016 a Sudáfrica y posteriormente Estados Unidos asegurando que temía por su vida.

El pastor fue detenido por la Policía e imputado por incitar a la violencia, si bien un tribunal falló que se habían violado sus derechos y ordenó su liberación, tras lo que salió del país. A su vuelta en febrero, fue detenido en el aeropuerto de la capital, Harare.

Durante las protestas #ThisFlag, los manifestantes reclamaron el cese de políticos corruptos, la reducción de los controles de carretera y el fin del sistema de sobornos a policías.