Europa conmemora el 100 aniversario del Armisticio recordando que "nunca hay que dar la paz por sentada"

"Hemos sembrado juntos las semillas de la paz. La paz es algo precioso. Nunca hay que darla por sentada". Con este mensaje, la Unión Europea ha comenzado este domingo la conmemoración del 100 aniversario del Armisticio de 1918 que puso punto y final a la I Guerra Mundial, que tendrá París como escenario en una ceremonia repleta de líderes internacionales.

Uno a uno, los jefes de Estado y de Gobierno han comenzado a llegar esta mañana al Elíseo antes de partir al lugar de la ceremonia, frente al Arco del Triunfo. Los 70 mandatarios, aproximadamente, han sido recibido por el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian mientras el presidente, Emmanuel Macron, ultima los preparativos en su despacho.

En la otra punta del mundo, Australia ha sido el primer país en celebrar el centenario del fin de la guerra. Durante la ceremonia celebrada en Canberra, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha recordado el sacrificio de sus compatriotas, en especial durante la batalla de Fromelles, en el norte de Francia.

Más de 400.000 personas sirvieron en el Ejército australiano, durante la Primera Guerra Mundial, incluidas más de 300.000 que se desplegaron en el extranjero. Fallecieron casi 62.000.

En Nueva Zelanda, las conmemoraciones comenzaron con dos minutos de silencio a las 11.00, hora local, en que entró en vigor el armisticio. A continuación, fueron lanzados al aire un centenar de disparos en el paseo marítimo de Wellington, mientras en todo el país sonaban las campanas de las iglesias.

PARÍS, CERRADA

Una parte significativa de la capital francesa lleva cerrada al tráfico y al paso de los peatones desde las 07.00, en un perímetro que va desde las Tullerías hasta el Bois de Boulogne.

Las estaciones de metro ubicadas en las proximidades de los Campos Elíseos se han cerrado a las 08.00 las salidas desde Porte Dauphine a la carretera de circunvalación quedarán clausuradas desde a las 13 a 20 horas.

La ceremonia estará protegida por alrededor de 10.000 efectivos, que prestarán especial atención no solo ante la posibilidad de un ataque terrorista, sino ante la protesta de elementos de izquierda, antisistema y opositores al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonista una vez más de los eventos.

AUSENCIA EN LA CONMEMORACIÓN

Ayer, y mientras el presidente francés y la canciller alemana evocaban la unidad europea y recordaban a los caídos en combate, Trump canceló entre fuertes críticas la visita prevista al monumento de Belleau Wood, al norte de París, levantado en honor a los militares estadounidenses que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial.

La Casa Blanca indicó que Trump había planeado ir allí en helicóptero y subrayó las "dificultades logísticas" de tal viaje.

El jefe de personal, John Kelly, general de cuatro estrellas retirado, y el general Joe Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto, asistirán a la ceremonia en lugar de Trump.

John Kerry, exsecretario de Estado norteamericano y candidato demócrata a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2004, criticó la decisión del mandatario.

"¿El presidente Trump no se presenta debido a las gotas de lluvia? Esos veteranos que el presidente no se ha molestado a honrar lucharon bajo la lluvia, en el barro, en la nieve, y mucho murieron en trincheras por la causa de la libertad. La lluvia no los detuvo y no debería haber detenido a un presidente estadounidense", señaló Kerry a través de su cuenta en la red social Twitter.

Trump tiene previsto resarcirse con una visita al cementerio estadounidense en Suresnes, en las afueras del oeste de la capital, donde hará declaraciones formales.

PROTESTAS

Su presencia, sin embargo, espera ser el objeto de una fuerte protesta de "entre 200 a 400 miembros del antisistema 'Bloque Negro'", según un comunicado policial recogido por 'Le Parisien', en la reunión que esta tarde los jefes de Estado mantendrán en el gran salón de La Villette donde se inaugurará la primera edición del Foro de París sobre la Paz"

En este sentido, el grupo de izquierda Acción Antifascista París-Banlieue ha llamado a sus partidarios a tomar la iniciativa en la manifestación de hoy para demostrar su oposición a la llegada del inquilino de la Casa Blanca, considerada "una ofensa para todas las víctimas su política, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo".

En general, el grupo ha pedido una movilización contra "la celebración de una carnicería del pasado que conmemoran los carniceros de hoy, en memoria de los millones de muertos, heridos y desaparecidos".