El Eurogrupo aplaza la entrega de 1.000 millones a Grecia hasta que complete todas las reformas

En general, el Eurogrupo ha alabado los avances que ha conseguido el Gobierno de Alexis Tsipras, que ha completado 13 de las 16 reformas necesarias para poder recibir dicho desembolso.

"Todavía hay un par de puntos en los que deben cerrarse algunos detalles. La cuestión pendiente principal es un nuevo esquema para la protección de residencias principales", ha explicado el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El portugués, sin embargo, ha subrayado que no hay razones para "precipitarse" y ha enfatizado que Grecia no ha perdido dichos fondos. "Evaluamos muy positivamente los progresos hechos. La cuestión es completar las reformas. No hemos llegado aún, pero llegaremos en un periodo corto de tiempo", ha explicado.

En la misma línea, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, se ha mostrado convencido de que se cerrarán las cuestiones pendientes "en los próximos días", de forma que puedan desembolsarse los casi 1.000 millones que dependen de dicha evaluación.

Al igual que Centeno, el comisario ha afirmado que "no hay razones para dibujar escenarios negros que no van a ocurrir" y ha pedido "no dramatizar". También ha destacado que las conversaciones con las autoridades helenas se desarrollan "de manera intensa, constructiva y positiva".

Grecia y sus acreedores pactaron la devolución en diferentes tramos hasta 2022 de un total de 4.000 millones de euros que proceden de los beneficios de Banco Central Europeo (BCE) por la compra de deuda griega, pero condicionados al mantenimiento de la agenda reformista.