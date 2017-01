La Eurocámara respalda el polémico nombramiento de Oettinger como comisario de Presupuesto y RRHH

Los socialistas, que pidieron a Juncker, con el apoyo de los Verdes, no darle la vicepresidencia ni el control de los Recursos Humanos por sus "comentarios racistas y homófobos" que hizo en un discurso en Hamburgo contra mujeres y el colectivo LGTBi y por su viaje en jet privado de un lobista que no hizo público, han tratado sin éxito de aplazar remitir la opinión de los eurodiputados respecto al nombramiento de Oettinger al presidente de la Comisión Europea, han explicado fuentes parlamentarias. Los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea, muy crítica también con darle la cartera al comisario, también han defendido aplazarla.

No obstante, la Conferencia de Presidentes, que reúne al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, y a los líderes de los grupos políticos, ha "tomado nota" de la carta conjunta que remitieron las tres comisiones parlamentarias sobre su valoración de Oettinger tras la 'audiencia' que tuvieron con él el lunes, en la que le sometieron a más de 40 preguntas en dos horas y media, y ha acordado remitirla a Juncker, han explicado fuentes parlamentarias.

Los líderes de los grupos políticos no han entrado a debatir la propuesta de los socialistas de no dar Recursos Humanos ni la vicepresidencia a Oettinger en la Conferencia de Presidentes sino más bien "si trasmitir ya la carta" a Juncker o "aún no", como pedían socialistas, los verdes y la Izquierda Unitaria Europea.

UNA MAYORÍA, A FAVOR DE NO DARLE LA VICEPRESIDENCIA

Respecto a la vicepresidencia, aunque "no parece que haya una mayoría" a favor de dársela a Oettinger, los grupos en la Conferencia de Presidentes "se han limitado a decir que es el presidente de la Comisión quien lo ha de decidir", algo sobre lo que Juncker "no ha tomado una decisión" todavía, según han confirmado a Europa Press fuentes comunitarias.

Respecto a la evaluación de las comisiones europarlamentarias, a pesar de que han remitido una carta conjunta, cada una de ellas ha querido dejar clara su posición respecto a Oettinger, a la luz del intercambio que tuvieron el lunes.

Así, "una mayoría de los coordinadores de Presupuesto" está "satisfecha" de que el comisario Oettinger "está en posición de asumir la cartera de Presupuesto" y también "una mayoría de los coordinadores de Control Presupuestario" está "convencida" de que "tiene la experiencia profesional necesaria para ejercer las responsabilidades que el presidente Juncker le ha asignado", según recoge la carta conjunta, firmada por los presidentes de las tres comisiones y fechada el día 11 de enero.

No obstante, "algunos coordinadores" de la Comisión de Control Presupuestario se han mostrado contrarios a que Juncker le nombre vicepresidente de la Comisión Europea tras manifestar "preocupación" por "sus declaraciones públicas controvertidas" y su falta de equidad "en su interacción con los grupos lobistas".

También "la mayoría de coordinadores de la Comisión de Asuntos Legales" han acordado que Oettinger "tiene la experiencia profesional necesaria para ejercer las responsabilidades" que Juncker le ha asignado pero han dejado claro que "esperan un compromiso fuerte" del comisario con la igualdad de género, la no discriminación y la transparencia tras sus "acciones y declaraciones controvertidas".

En este sentido, "algunos coordinadores" de esta comisión han manifestado preocupación por "una falta de visión estratégica" sobre la igualdad de género y "salvaguardas concretas para garantizar la no discriminación en la gestión del personal de la UE y para garantizar el respeto del Código de Conducta de los comisarios".

Oettinger defendió ante los eurodiputados su "plena independencia frente a los lobbies", dejando claro que no tiene "ninguna acción" en empresas y volvió a lamentar sus "comentarios" en Hamburgo, que no tuvieron intención de "causar daño". "No permitiré ninguna discriminación en el trabajo diario con mi personal", prometió además, al tiempo que defendió su experiencia como gestor, entre otros, de su etapa de ministro-presidente del estado federal alemán de Baden-Wurtenmberg y prometió que cada euro del presupuesto europeo se gastará de forma "eficaz".