La Eurocámara lamenta la falta de un acuerdo global para hacer frente al reto migratorio en la UE

BRUSELAS 3 (EUROPA PRESS)

La mayoría de eurodiputados se ha mostrado escéptico o incluso ha criticado abiertamente los resultados de la pasada cumbre de líderes de la UE los días 28 y 29 de junio en Bruselas, en cuyo texto de conclusiones se incluyó la necesidad de reforzar las fronteras exteriores y el apoyo a los guardacostas libios, así como la posibilidad de crear centros de migrantes tanto dentro como fuera de la UE, en países del norte de África.

"Estamos vendiendo constantemente victorias en temas en los que no se ha avanzado suficientemente", ha asegurado el líder del grupo socialista, el alemán Udo Bullmann, en sesión plenaria en Estrasburgo. "No estoy satisfecho con los resultados de este Consejo, no necesitamos soluciones bilaterales sino una reforma completa" del reglamento de Dublín, que establece qué país debe hacerse cargo de cada solicitud de asilo, ha dicho.

"No hay valentía ni objetivo preciso, no se aborda la situación con claridad, para decir sin tapujos que hay que abandonar el egoísmo nacional" en pro de una "estrategia más amplia", ha dicho el vicepresidente de los conservadores euroescépticos, Raffaele Fitto, que valorado las conclusiones del Consejo "de manera muy negativa".

No obstante, el líder del grupo popular, Manfred Weber, ha asegurado que "se han conseguido avances gracias a mi grupo" político, y ha citado el refuerzo de la agencia europea de fronteras Frontex. "Hay dos caras de la misma moneda, la protección de fronteras y la ayuda a los refugiados para que puedan llegar a Europa y se les acoja adecuadamente", ha dicho.

El líder de los liberales, el belga Guy Verhofstadt, ha insistido en que "el problema no es de la migración sino político" y ha recordado que ha propuesto al presidente de la Eurocámara que "considere la posibilidad" de que el Parlamento acuda a la Justicia europea por el "bloqueo" de los países miembros a la reforma del sistema de Dublín.

"Desde noviembre todavía estamos esperando la posición del Consejo" sobre esta cuestión, ha dicho Verhofstadt, "lo mismo sobre los centros de acogida, se va a examinar esa posibilidad", dice el texto de la cumbre, "lo que en la jerga europea quiere decir que nos vamos a tomar nuestro tiempo". "Cierren un acuerdo (sobre Dublín) de una vez por todas", ha concluido el líder de ALDE.

MUERTES EN EL MEDITERRÁNEO

Por su parte, la líder del grupo de los Verdes, la alemana Ska Keller, se ha preguntado en el debate parlamentario por qué los países miembros no alcanzan un acuerdo sobre la reforma de Dublín mientras que en la Eurocámara los distintos grupos sí han adoptado una posición común al respecto.

Asimismo, Keller ha reprochado que no se haya hablado de las muertes en el Mediterráneo: "Hay barcos de rescate sin acceso a puerto. Esto va en contra del Derecho Internacional y de cualquier tipo de sentimiento de humanidad". Sobre la voluntariedad de las plataformas de desembarco, la eurodiputada de los Verdes ha dicho que "ningún Estado miembro va a reasentar a esos refugiados que consigan asilo, simplemente se les va a mantener en el Sáhara y ahí termina el derecho al asilo".

"No solo no se ha decidido sino que no se han hablado de muchas cosas", ha dicho el eurodiputado de la Izquierda Unitaria, el italiano Curzio Maltese. "¿Cuándo se habló de las causas reales que provocan las migraciones? ¿Cuándo se habló de la guerra en Sudán del Sur, Chad, Malí, Eritrea o Somalia?", se ha preguntado.

"Algunos buscan votos fáciles a través de la desinformación y el miedo", ha asegurado Maltese, en referencia a las corrientes populistas y xenófobas. "Lo importante es que los ciudadanos europeos sepan lo que ocurre, tengan datos", ha concluido.

"SI YO FUERA AFRICANO, SERÍA MIGRANTE"

El eurodiputado popular Esteban González Pons ha recordado durante el debate que mientras el gobierno español acogía a los migrantes del buque Aquarius "la Guardia Civil rescató en el mar a más de mil personas, el doble de personas sin que alcaldes ni televisiones fueran a recibirles".

"Convertimos el peor drama humanitario de nuestro tiempo en un espectáculo televisivo y político pero cerramos los ojos ante los miles de ahogados", ha dicho González Pons, quien ha insistido en que "el problema de Europa sí se resuelve en África", donde la "desesperación seguirá impulsando a millones de mujeres, hombres y niños al mar". "Si yo fuera africano sería migrante, y lo sería con mis hijos y todos ustedes también", ha concluido.

"Yo hablaría de falta de vergüenza, ¿sabe por qué no ha funcionado el sistema de reparto de refugiados? Porque gobiernos irresponsables como el suyo no han cumplido con sus obligaciones", le ha reprochado la eurodiputada socialista Iratxe García.

En ese sentido, la también parlamentaria del grupo socialista, Elena Valenciano, ha afirmado que "las conclusiones del Consejo son decepcionantes, a pesar del esfuerzo de algunos gobiernos como el español que han puesto sobre la mesa un trato humano, europeísta y decente de los migrantes", quien ha desmentido que las llegadas a Europa, que se han reducido en los últimos meses, supongan "una invasión".

"Europa necesita imperiosamente a los migrantes porque envejecemos, porque necesitamos que paguen nuestras pensiones y sostengan nuestro estado del bienestar", ha recordado Valenciano. Asimismo, el eurodiputado de ICV-Unidos Podemos (Verdes), Ernest Urtasun, ha coincidido en criticar los resultados de la cumbre: "ha sido un desastre. Se ha cedido a la demagogia de la extrema derecha".

Por último, el eurodiputado de Izquierda Unida (Izquierda Unitaria Europea), Javier Couso, ha afirmado que las conclusiones del Consejo "abren la posibilidad de instalar verdaderos campos de concentración en terceros países, ahonda en la colaboración con fuerzas de piratas, como los guardacostas libios, y pretende criminalizar a las ONGs que están cumpliendo con la legislación internacional".

DEMOSTRAR QUE LOS POPULISTAS SE EQUIVOCAN

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha asegurado durante su intervención en el debate parlamentario que los populistas "quieren convencer a la gente que solo un hombre fuerte antieuropeo y con tendencias autoritarias podría detener la inmigración ilegal y tenemos que demostrar que ellos se equivocan", a la vez que ha señalado que las principales propuestas migratorias que estaban sobre la mesa recibieron el "apoyo unívoco de los líderes".

Asimismo, el polaco ha destacado que "los líderes confirmaron que se van a tomar enserio llevar a otro nivel la cooperación con África, a través de un nuevo marco que permita que crezcan las inversiones privadas". "Europa no quiere abandonar a África, no se puede acabar con los flujos sin cooperar estrechamente con países" del continente vecino, ha culminado Tusk.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha mostrado más escéptico sobre la cumbre de líderes y ha afirmado que está "decepcionado porque no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo respecto de las propuestas legislativas" del Ejecutivo comunitario.

Cinco de las siete propuestas concretas de la Comisión sobre la reforma del sistema común de asilo se encuentran en avanzado estado de negociación en el Consejo, pero "ni tan siquiera estamos de acuerdo en decir que estamos de acuerdo" sobre estas cuestiones, se ha lamentado Juncker, aunque ha insistido en que prefiere "ver el vaso medio lleno y no medio vacío".