Mundo

La Eurocámara pide que no se criminalice a individuos y ONGs que presten ayuda humanitaria a migrantes

El pleno de la Eurocámara ha pedido este jueves que la ayuda humanitaria a migrantes, especialmente en aguas del mar Mediterráneo, no sea considerada un delito y que los países de la UE adapten su legislación en este sentido, en una resolución no legislativa en la que los eurodiputados también piden a la Comisión Europea que clarifique "qué tipos de ayuda no deben ser penalizadas".