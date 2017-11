La Eurocámara pide investigar el asesinato de la periodista Daphne Caruana y la corrupción que destapó en Malta

Caruana Galizia, periodista de investigación de 53 años, fue asesinada con coche bomba en octubre tras destapar casos de corrupción en su país y llegó a relacionar en una investigación a la mujer del primer ministro de Malta, Joseph Muscat, con el escándalo de los 'papeles de Panamá' y otros altos cargos de su Gobierno.

El eurodiputado del PP Esteban González Pons ha denunciado que hay "algos cargos del Gobierno de estar implicados" en operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal en Malta y ha criticado que las autoridades policiales rechacen "investigar tales alegaciones porque han sido nombrados y tienen relaciones personales y económicas con el Gobierno", al tiempo que ha denunciado el acoso a los periodistas en Malta.

"Todos deberíamos estar avergonzados. Sin este asesinato no sabríamos lo que ocurre en Malta", ha subrayado el eurodiputado popular.

Pons ha instado a la Comisión a lanzar "inmediatamente" un diálogo sobre el Estado de Derecho en Malta y ha reclamado una investigación "independiente e internacional" del asesinato de la periodista. También ha instado a las autoridades maltesas a investigar y juzgar los delitos de lavado de dinero "sin importar los nombres y organizaciones implicados".

"El asesinato ha puesto de relieve la cuestión de la corrupción, especialmente de altos cargos, del lavado de dinero, de políticos implicados en escándalos financieros, sobre el papel de los bancos", ha agregado la eurodiputada socialista eslovena Tania Fallon, que también ha considerado "preocupante" la "venta de la ciudadanía y la politización de ciertas instituciones públicas". "Pedimos respuestas a todas estas preguntas", ha asegurado.

Pero ha rechazado la opinión "exagerada" de algunos eurodiputados populares de que "tras el asesinato el Estado de Derecho y el sistema legal en Malta ha colapsado". "No estoy de acuerdo", ha subrayado, al tiempo que ha instado al Gobierno maltés a "actuar de forma transparente" en la investigación del asesinato "brutal" de la periodista y cooperar con las instituciones europeas y los Estados miembro.

"Daphne tenía razón y por eso murió. Somos cómplices por no llegar hasta el final", ha avisado la eurodiputada conservadora Monica Macovei.

La eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundúa ha recordado que desde hace más de un año la comisión europarlamentaria que investiga el escándalo de la evasión fiscal de los Papeles de Panamá, con la que colaboró Daphne, ha "indiciado que existe en Malta un problema estructura que debilita la democracia". "El Estado de Derecho ha fallado", ha avisado, al tiempo que ha pedido prohibir que se pueda comprar la ciudadanía "con dinero suficiente", como ocurre en Malta o España.La dirigente de UpyD ha pedido "la impunidad" frente al asesinato de la periodista maltesa pero "también de lo que denunció y por lo que la mataron" y ha instado al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a "poner en cuarentena su amistad con el señor Muscat, hasta que se aclare el asesinato y la situación de la democracia en Malta".

"El asesinato de Daphne Caruana Galizia pone de manifestó el no respeto del Estado de Derecho por el Gobierno de Malta", ha denunciado también el eurodiputado de la Izquierda Europea Patrick Le Hyaric, que ha pedido "modificar los instrumentos para garantizar precisamente el respeto del Estado de Derecho". "No se puede tolerar las prácticas fiscales de los Estados que erosionan una de las bases de nuestra civilización: la igualdad ante la fiscalidad", ha dicho.

El eurodiputado verde Sven Giegold ha instado a la Comisión Europea a "tomar medidas" para esclarecer "los conflictos de intereses" en el sector financiero en Malta y la supervisión y por qué bancos como Pilatus salpicados por el escándalo de los Papeles de Panamá "siguen teniendo licencia en Malta", así como el sector de los juegos en línea. "También hay cuestiones importantes sobre la compra de votos en las últimas elecciones en Malta", ha denunciado, instando a Bruselas a estudiar estos asuntos "muy graves".

"Quien haya dado la orden de este asesinato tendrá que rendir cuentas ante la justicia", ha agregado el eurodiputado del UKIP Ray Finch quien no obstante ha pedido "no utilizar" el caso para "tomar medidas que no sean correctas" y que Malta puede tomar "como nación soberana".

El eurodiputado del Frente Nacional Edouard Ferrand ha denunciado que Malta representa "dos problemas de evasión fiscal y corrupción". "Una banda de criminales dirige este país", ha remachado.

"Doy garantías de que la Comisión Europea perseguirá todas estas cuestiones y facilitará respuestas cuando podamos", ha prometido vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en su turno de réplica durante el debate después de haber defendido que la Comisión ha concluido en su análisis de que "no hay una preocupación general" sobre el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en Malta aunque "se pueden hacer mejoras en varios niveles" y estudian la respuesta que les ha dado el Gobierno maltés.

También ha instado al Gobierno maltés a sumarse "rápidamente" a la Fiscalía Europea que investiga los casos de corrupción con fondos de la UE porque "enviaría una señal positiva del compromiso de Malta" y ha reclamado a los eurodiputados "no convertir esto en una lucha de partidos políticos". "Esto no es lo que se merece Daphne", ha dicho.

Timmermans ha avisado de que "garantizar una investigación independiente y exhaustiva" del "brutal" asesinato de la periodista maltesa "y llevar a los responsables ante la justicia debe ser la máxima prioridad del Gobierno maltés", al tiempo que ha defendido de forma tajante el derecho de los periodistas de investigar y "hacer preguntas incómodas e informar de forma eficaz". "No puede haber una sociedad democrática y libre sin libertad de prensa", ha avisado."Seguiremos pidiendo que haya una investigación internacional", ha asegurado el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en una ceremonia posterior para inaugurar la sala de prensa de la Eurocámara en Estrasburgo que lleva el nombre de la periodista maltesa. Tajani ha prometido que la Eurocámara no parará hasta que "sepamos la verdad" sobre "quien cometió este asesinato".

Peter Caruana ha denunciado que su mujer "fue asesinada porque importaba", "sin piedad" y "a escasos metros" de su casa familiar. "Porque los poderosos le tenían miedo y enfureció a los criminales", ha asegurado, denunciando la implicación en las redes de lavado de dinero de "muchos de la elite política y empresarial de Malta".