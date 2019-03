Mundo

Ethiopian Airlines desmiente que el piloto del vuelo siniestrado no entrenara con el simulador del MAX 8

La aerolínea Ethiopian Airlines ha desmentido este jueves las informaciones publicadas por el diario estadounidense 'The New York Times' en las que apuntó que el piloto del vuelo siniestrado en Etiopía no entrenó con el simulador de vuelo del modelo Boeing 737 MAX 8 antes del accidente aéreo que acabó con la vida de 157 personas minutos después de despegar del aeropuerto de Adís Abeba el 10 de marzo.