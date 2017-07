España no reconocerá los resultados de la Constituyente venezolana sin un amplio consenso nacional

"España no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual , directo y secreto", ha asegurado el Ministerio en un comunicado. "Por ello, no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente", ha añadido.

El Gobierno español ha asegurado que la Asamblea resultante de la votación de este domingo "no representa la voluntad mayoritario de los venezolanos" ni tiene las facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional de Venezuela.

España también ha condenado los actos de violencia y represión que han provocado la muerte de más de 100 venezolanos en las protestas generadas por el deterioro de la situación política económica y política y "a favor de la democracia" venezolana.

Además, el Ministerio de Exteriores ha instado al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que inicie un proceso de negociación sincero con las instituciones democráticas legítimas y constitucionales de Venezuela y que permita un acuerdo que "respete el marco constitucional y garantice la separación de poderes, los Derechos Humanos y la democracia".