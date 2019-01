España impide el lanzamiento del instrumento de la UE para sortear las sanciones de EEUU a Irán

Francia tenía previsto registrar el Vehículo Especial este mismo lunes como entidad jurídica, formalizando así su lanzamiento, un paso que los Veintiocho iban a respaldar en un texto de conclusiones.

Éste no ha sido posible adoptarlo sin embargo por las objeciones de España a un reconocimiento expreso de los esfuerzos de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia en el marco del diálogo político encabezado por la UE con Irán para mejorar "el clima regional" ante la preocupación del bloque por el papel iraní en crisis como Yemen y Siria.

España ha rechazado en concreto que en el texto se refiriera a estos cuatro países como "el formato E4" y tampoco ha aceptado que se nombrara "a los cuatro países". Italia, por su parte, ha rechazado la propuesta española de reconocer los esfuerzos de "varios países de la Unión Europea", según han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas. "España tenía temor a que se creara un precedente sobre un formato que nadie ha aprobado", han explicado otras fuentes.

Las diferencias entre España e Italia -que no se han superado a lo largo del día-- han impedido la publicación del texto, lo que ha aplazado a su vez el lanzamiento formal del Vehículo Especial, previsto este lunes.

EL VEHÍCULO ESPECIAL "SE REGISTRARÁ"

"Se registrará. Todavía no se ha registrado", ha confirmado en rueda de prensa el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, que ha justificado su creación para "los negocios en áreas no sancionadas por Estados Unidos se puedan mantener y que haya un instrumento adecuado para los pagos financieros". "Lo pondremos en marcha", ha insistido. "No queremos que Irán abandone este acuerdo" nuclear, ha alegado.

"Formalmente no hay ninguna vinculación entre (lanzar) el vehículo y las conclusiones, pero se había acordado registrar el vehículo y luego publicar las conclusiones", han explicado fuentes europeas.

"Es un absurdo", ha resumido un diplomático de la UE, para mostrar cierto enfado de que la cuestión no se haya solventado en la reunión de los Veintiocho embajadores de la UE en la que se tenía que haber aprobado el texto.

En el borrador de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, el bloque reiteraba su apoyo al acuerdo nuclear iraní y lamentaba "profundamente" la reimposición de las sanciones de Estados Unidos contra Irán tras su retirada del pacto pese a que la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha certificado hasta ahora que Irán cumple sus compromisos en virtud del pacto.

Los Veintiocho confiaban en que el Vehículo Especial impulsado por Francia, Alemania y Reino Unido -y muy criticado por Estados Unidos por entender que busca esquivar las sanciones a Irán-- tendría "un impacto positivo en las relaciones comerciales y económicas con Irán, pero sobre todo para la vida de los iraníes" y "apoyaría a los operadores económicos europeos implicados en un comercio legítimo con Irán".

En el texto, también expresaban "preocupación por las tensiones crecientes en la región y el papel de Irán" en países como Siria y Líbano, especialmente por la presencia de fuerzas iraníes en Siria, aunque valoraba su apoyo "público" a la mediación de la UE en Yemen y prometían continuar con el diálogo regional encabezado por la UE con Irán.

También exigían a Teherán el fin "inmediato" de sus acciones "hostiles" e "inaceptables" en suelo europeo -en referencia a los intentos de atentados frustrados contra la oposición iraní en Francia y Dinamarca atribuidos a un servicio de la Inteligencia iraní que ha sido sancionado por el bloque- y que se abstuviera de nuevos lanzamientos de misiles balísticos en contra de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU que los prohíbe.