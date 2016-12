Erdogan explica que el asesino del embajador ruso fue abatido por miedo a que llevara una bomba

"Se está especulando sobre por qué no fue capturado vivo", ha dicho Erdogan en declaraciones a los medios de comunicación desde Ankara. "Un agente vio que hizo un movimiento sospechoso con la mano y pensó que iba a sacar una bomba", ha contado.

"Recordad qué pasó cuando intentaron coger vivo al terrorista de Besiktas", ha señalado en alusión al atentado perpetrado por una milicia kurda el pasado 10 de diciembre en el estadio de este equipo de fútbol, en Estambul. Un segundo terrorista se inmoló cuando estaba rodeado por la Policía. En total 44 personas murieron y más de 100 resultaron heridas.

La agencia de noticias oficial de Turquía, Anatolia, ha revelado este miércoles que la Fiscalía investiga por qué el asesino no fue capturado vivo por las fuerzas especiales, que fueron quienes se encargaron del operativo de seguridad tras la muerte de Karlov.

De acuerdo con la versión recogida por Anatolia, después de disparar al embajador ruso siguió abriendo fuego contra los agentes turcos. "No me cogeréis vivo", gritaba. Primero le dispararon en una pierna pero, al ver que no remitía, le neutralizaron.

Karlov murió el lunes tras recibir varios disparos mientras inauguraba una exposición en un centro cultural de Ankara por parte de un hombre armado que apeló a la situación en la ciudad siria de Alepo para justificar el ataque.

El atacante, que fue recibió varios disparos de las fuerzas especiales turcas, ha sido identificado como Mevlut Mert Altintas, un antiguo miembro de la Policía antidisturbios de 22 años de edad y originario de la provincia occidental de Aydin.

Una comisión formada por investigadores turcos y rusos se ha hecho cargo de la investigación. De momento, once personas han sido detenidas en relación con este ataque. Turquía ha señalado al influyente clérigo Fetulá Gulen como 'cerebro', pero el Kremlin ha subrayado este miércoles que aún es demasiado pronto para decir quién está detrás.

El Gobierno turco también acusa a Gulen, exiliado en Estados Unidos, del fallido golpe de Estado del 15 de julio y ha solicitado su extradición, pero la Casa Blanca todavía analiza la documentación aportada a este efecto.