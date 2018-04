Erdogan expresa sus condolencias a los armenios por los "eventos de 1915" y evita otra vez hablar de genocidio

En su comunicado, leído durante un acto en una ceremonia celebrada en Estambul, el mandatario turco ha afirmado que "es una responsabilidad ética compartir el dolor histórico de los ciudadanos armenios".

"Seguiremos compartiendo su dolor e intentaremos resolver sus problemas en el futuro", ha dicho, antes de expresar las "condolencias de la nación turca por la pérdida de vida de millones de ciudadanos otomanos a causa de las guerras, las migraciones, los conflictos y las enfermedades durante ese periodo".

Asimismo, ha pedido a la comunidad armenia que "no permita a aquellos que intentan incitar al odio y la hostilidad que distorsionen el pasado común", según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío.

En 2009 ambas partes firmaron acuerdos para establecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras terrestres, en un intento de dejar atrás las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que población armenia fue masacrada en masa por otomanos.

Sin embargo, el entonces presidente Serzh Sargsyan anunció en febrero de 2015 que su país se retiraba del acuerdo de paz con Turquía aprobado por el Parlamento y que suponía un histórico adelanto para acabar con las hostilidades entre ambos países vecinos.

Posteriormente, afirmó que Armenia estaba dispuesto a retomar sus relaciones con Turquía, si bien recalcó que "el reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es el camino más corto para lograrlo".