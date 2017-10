Erdogan anuncia el comienzo de una operación a gran escala en la ciudad siria de Idlib

Esta operación pretende arrebatar el control de la localidad a los yihadistas de Tahrir al Sham, la organización paraguas compuesta principalmente por el antigo Frente Al Nusra, que se hizo con la ciudad el pasado 23 de julio.

Esta operación contará con el respaldo de las fuerzas del Ejército turco, que todavía no han llegado a la localidad, según Erdogan, y con apoyo aéreo ruso. Por el momento y hasta la llegada de las tropas, el Ejército de Turquía proporcionará apoyo de artillería desde la cercana frontera.

"Ahora mismo está sucediendo una importante operación en Idlib. Una operación que va a continuar en cuanto nos fijemos nuevos objetivos. No podemos dejar abandonados a nuestros hermanos. No podemos decirles que no nos importa si mueren. Tenemos que ayudar, y no vamos a permitir que se forme un corredor terrorista a través de nuestra frontera", ha proclamado Erdogan en una comparecencia pública recogida por la cadena NTV.