Erdogan comunicó a Trump que actuará "sin informar a nadie" si las YPG realizan ataques contra Turquía

"Dijimos abiertamente que cualquier ataque por parte de las YPG contra Turquía desencadenará una respuesta inmediata por las normas de combate, y que no consultaríamos a nadie antes de actuar", ha dicho Erdogan.

Así, ha criticado nuevamente el respaldo de Estados Unidos a las YPG, recalcando que Turquía "no puede ser parte de una política de esta política", según ha informado el diario turco 'Daily Sabah'.

"No podemos apoyarles. Consideramos que cooperar con un grupo terrorista para liberar Raqqa es erróneo", ha sostenido. Washington respalda la ofensiva de las YPG contra el grupo yihadista Estado Islámico para expulsarle de su principal bastión en el país árabe.

El mandatario turco ha reiterado que Ankara ha pedido a Washington que "ignore a los grupos terroristas y se una a las autoridades turcas para combatir el terrorismo". "Desafortunadamente, no están de acuerdo", ha agregado.

Sin embargo, ha indicado que "en algún momento, llamarán a la puerta de Turquía" para hacer frente a la situación en Siria. "No importa lo que pase, Turquía tendrá presencia en Siria e Irak", ha dicho, recalcando que "Turquía no puede quedar al margen de ninguna resolución sobre el futuro de la región".

Por otra parte, Erdogan ha reiterado que Turquía "no permitirá la creación de un pasillo" en manos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que Ankara vincula con las YPG.

"El asunto no es trabajar o no con los kurdos. Lo que es importante es no cooperar con grupos terroristas. Les dijimos homólogos que dan armas a los terroristas. Presentamos pruebas, les mostramos fotos de misiles. Lo siguen negando", ha lamentado.

En otro orden de cosas, el mandatario turco ha asegurado que ha invitado a Trump a realizar una visita diplomática a Turquía, para la que aún no hay fecha.

"Le he invitado a él y a su familia a Turquía. Dijo que le encantaría venir pero aún no hay una fecha definitiva", ha dicho.

Por último, ha manifestado que Trump "parece distinto" a su predecesor, Barack Obama, respecto a su postura hacia el clérigo islamista Fetulá Gulen, que reside en Estados Unidos y al que Turquía acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado de julio de 2016.

"Es obvio que tiene algunos interrogantes en torno a él (Gulen). Acordamos mantenernos en contacto a través de una línea segura, así como permitir a funcionarios de ambos países discutir el asunto de la FETO --siglas de la Organización Terrorista Fetulenista, en la que las autoridades engloban a todos aquellos que siguen a Gulen-- en el futuro", ha zanjado.