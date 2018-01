La periodista rusa Ekaterina Gordon renuncia a enfrentarse a Putin en las presidenciales

"No participaré", ha dicho Gordon, en una rueda de prensa. La periodista ha explicado que le interesaba saber si podía recoger las firmas de apoyo para su candidatura. "He completado mi tarea en su totalidad. Hemos recolectado más de 105.000 firmas", ha indicado.

Gordon ha dicho que es "obvio" que el resultado de las elecciones presidenciales será una victoria del candidato a la reelección, Vladimir Putin, el actual mandatario del país, según informa la agencai de noticias Sputnik.

La periodista ha contado que planea crear un partido político en Rusia. "Felicito a Rusia ya que ahora tendrá un Partido Democrático Constitucional que todos necesitamos", ha afirmado. Según Gordon, en los próximos días se inaugurarán sedes del partido en diez regiones del país y se conocerá su programa.

"La tarea principal es la Constitución de la Federación de Rusia y un Estado social que no tenemos ahora", ha añadido. Gordon fue designada como candidata presidencial por el partido no parlamentario Buenas Acciones y reunió más de 100.000 firmas necesarias para inscribirse como candidata presidencial.

La presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfilova, ha reclamado a Gordon que aclare por qué ha dicho que no quiere participar en unos comicios que ha definido como una "farsa" y un "espectáculo".

"Trascendió en los medios que Gordon dice que no quiere ser parte de la farsa y no quiere ser parte del show. Es muy raro, hasta ahora ha participado, no hubo obstáculos, ha recogido las firmas... Si uno va a participar en un show, en una farsa, tendría que participar en su parte más interesante... No es lógico, espero que Ekaterina Gordon venga y explique qué significa todo esto", ha afirmado Pamfilova.