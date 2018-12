El Ejército asegura que 'El Paisa', el ex guerrillero de las FARC, sigue en Colombia

"Por trabajos de Inteligencia sabemos por dónde se mueve (...) Y sí, está en Colombia", ha dicho el jefe militar interrogado sobre el paradero de 'El Paisa' en Caracol Radio.

'El Paisa' y el antiguo 'número dos' de las FARC, Iván Márquez, están desaparecidos desde el pasado verano. En estos meses solo se han pronunciado en contadas ocasiones a través de cartas en las que han acusado al Estado de traicionar los acuerdos de paz firmados en 2016.

En octubre, la JEP abrió un "incidente de verificación" alertada por la noticia de que 31 ex guerrilleros incluido 'El Paisa', estaban fuera de Colombia. El acuerdo de paz no obliga a permanecer en territorio nacional, pero sí a "realizar los trabajos con los que se han venido comprometiendo con las comunidades" afectadas por el conflicto armado, explicó la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en una reciente entrevista con Europa Press.

'El Paisa' fue el único de esos 31 ex guerrilleros que no se presentó ante la JEP para confirmar su adhesión al acuerdo de paz, lo que puso en marcha la maquinaria para comprobar que no ha retomado las armas. De momento, se están practicando pruebas y Linares confía en que "en enero o febrero ya se pueda desatar este incidente de verificación".

Hasta que la justicia transicional no se pronuncie, 'El Paisa' "seguirá recibiendo los beneficios del proceso de paz", ha aclarado el general Martínez.