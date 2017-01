El Ejército de Nigeria niega perseguir objetivos individuales en su campaña en el delta del Níger

En declaraciones recogidas por el diario 'The Guardian Nigeria', Abubakar ha rechazado que el Ejército nigeriano esté realizando operaciones de búsqueda para dar con el exlíder insurgente Government Ekpemupolo, conocido con el alias de 'Tompolo'.

'Tompolo' es un comandante del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), grupo que atacó numerosas instalaciones petroleras y gasísticas de la zona en la primera década del siglo, si bien finalmente se benefició de una amnistía y firmó un acuerdo para proteger estas instalaciones.

"No conozco a 'Tompolo'. No tengo nada que ver con él. Si alguien decide no cumplir las reglas del país las agencias del Gobierno tendrán que hacer su trabajo", ha afirmado el portavoz militar.

"No estamos persiguiendo un objetivo individual, ni a un grupo o comunidad en el delta del Níger. Estamos aquí para traer la paz a la región y no vamos a hacer nada contrario a la constitución", ha concluido.

Sobre la potencial captura del líder de Boko Haram, Ibrahim Shekau, Abubakar ha señalado que "no es sustancial para el Ejército" y ha señalado que lo relevante es combatir a un grupo que trata de destruir el país.

OFENSIVA CONTRA LOS REBELDES DEL DELTA

Thomas Osen Ekpemupolo, de 84 años de edad y padre del exlíder rebelde, resultó herido durante una operación militar contra miembros de la milicia Vengadores del Delta del Níger en octubre del año pasado. La milicia es considerada responsable de numerosos ataques contra infraestructura petrolera en la zona.

Entonces, mediante una carta abierta al presidente del país, Muhammadu Buhari, Government Ekpemupolo, denunció el "duro tratamiento" recibido por su padre y afirmando que había sufrido la amputación de sus dos piernas.