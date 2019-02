Egipto detiene y deporta a un periodista de 'The New York Times' tras su llegada al aeropuerto de El Cairo

El periodista, David Kirkpatrick, fue jefe de la oficina del medio en El Cairo entre 2011 y 2015 y es autor de un libro publicado recientemente titulado 'En manos de soldados'.

Según ha indicado el diario, el periodista fue detenido por agentes en el aeropuerto de la capital que horas después le confiscaron el teléfono móvil. Tras ello, fue retenido siete horas sin comida ni agua.

Las autoridades le han hecho embarcado a primera hora del día en un avión de EgyptAir con destino Londres, mientras que un miembro del personal de vuelo ha retenido su pasaporte hasta su llegada al aeropuerto de Heathrow.

Sam Werberg, portavoz de la Embajada estadounidense en El Cairo, ha mostrado la "preocupación" de las autoridades por las informaciones sobre la "no explicada negativa de entrada a Egipto a un ciudadano estadounidense y periodista de 'The New York Times'".

El redactor jefe de Internacional en el diario, Michael Slackman, se ha mostrado "muy afectado" por la detención de Kirkpatrik y por el hecho de que fuera "retenido en aislamiento, se le negara comida y agua y se le negara la entrada al país".

"Egipto ha sido durante mucho tiempo un centro de la prensa internacional en Oriente Próximo, un papel que ahora se ve gravemente amenazado. Una prensa libre y abierta es ahora más esencial que nunca", ha zanjado.

Egipto ha encarcelado a decenas de periodistas durante los últimos años. En enero, un presentador de televisión fue condenado a un año de cárcel por entrevistar a un hombre homosexual.