Ecuador publica las cartas en las que Reino Unido se compromete a proteger a Assange de la pena de muerte

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, había explicado en una entrevista al diario británico 'The Guardian' publicada este lunes que contaba con "garantías escritas" por parte de Reino Unido en relación al futuro de Assange, que fue detenido el pasado 11 de abril tras casi siete años de reclusión en la Embajada de Ecuador en Londres.

En concreto, se trata de tres cartas, dos de ellas firmadas en marzo y en agosto de 2018 por quienes en ese momento ocupaban el Ministerio de Exteriores británico, Boris Johnson y Jeremy Hunt, respectivamente. En ellas, el Gobierno de Reino Unido explica que no cabe extradición alguna "si la persona aludida puede ser objeto de pena de muerte", según el periódico ecuatoriano 'El Comercio'.

Así, y sin aludir expresamente a Estados Unidos, Johnson y Hunt suscriben que Assange no podría ser extraditado a un país que aún aplique la pena capital si "antes" no recibe garantías expresas. En una carta posterior de la Embajada británica en Quito con fecha del 3 de abril de 2019, se explica que la ley prohíbe el traslado "a menos que el ministro de Estado reciba seguridad por escrito que él o ella considere adecuada que una sentencia de muerte no será impuesta o no se llevará a cabo".

Assange ha esgrimido su potencial extradición a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la filtración de miles de documentos secretos, como principal argumento para defender su reclusión en la Embajada. Ecuador, sin embargo, considera que ha violado las condiciones por las que se le concedió el asilo político y ha optado por dejar al fundador de Wikileaks a merced de Reino Unido.

Assange ya ha sido declarado culpable por violar las condiciones en las que fue puesto en libertad en Reino Unido en 2011 y se arriesga a una pena de hasta doce meses de cárcel.