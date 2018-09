El ELN tilda de "inaceptables" las condiciones del Gobierno colombiano para mantener el diálogo

En este sentido, ha instado a Duque a no insistir "en un camino fracasado en la construcción de la paz" y a aprovechar la "oportunidad histórica", dos días después de que el mandatario confirmase que no reanudaría el diálogo iniciado por su predecesor, Juan Manuel Santos, hasta que el ELN no libere a todas las personas que mantiene secuestradas.

La guerrilla considera que Duque no está teniendo en cuenta "los acuerdos hechos con el Estado" durante el Gobierno anterior y plantea "unilateralmente" condiciones "inaceptables". "Si hay que ajustar lo que traemos, lo acertado es que nos sentemos las dos partes, dialoguemos y de común acuerdo hagamos los ajustes que se requieran", ha apostillado en un comunicado.

"Nuestra delegación sigue activa y a la espera de su continuidad, seguiremos buscando salidas y opciones de paz", ha dicho la guerrilla, que ha lamentado que sus actividades queden reducidas "a simples actividades criminales" a ojos del Ejecutivo. La insurgencia, ha añadido, "es el fruto de condiciones económicas, políticas y sociales".

PROBLEMAS PARA LA LIBERACIÓN

La liberación de los secuestrados ha sido la gran reivindicación de Duque en el mes que lleva en el poder, pero para el ELN las entregas no han sido posibles por la falta de voluntad del Gobierno, al que ha acusado de negarse a firmar unos "protocolos" de entrega y de hacer "mucho más difícil" el proceso.

La guerrilla ha advertido de que la ausencia de dichos protocolos "crea grandes riesgos para la vida de los detenidos, para las personas e instituciones que ayudan en estos casos y para las unidades guerrilleras".

"Pese a estos obstáculos, nos comprometimos a realizar estas liberaciones por nuestra propia cuenta", ha señalado, al recordar la entrega de tres militares el 5 de septiembre en el departamento de Arauca.

"Tan pronto encontremos la forma de sobreponernos a los fuertes operativos de las Fuerzas Armadas en el Chocó, cumpliremos con estas liberaciones", ha agregado la guerrilla. En este departamento selvático estarían cuatro militares y dos civiles.