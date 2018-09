EEUU anuncia sanciones contra dos empresas con sede en Malasia y Tailandia en el marco de las medidas contra Irán

Las sanciones afectan a My Aviation Company Ltd, con sede en la capital de Tailandia, Bangkok, y a Mahan Travel and Tourism, con sede en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, tal y como ha detallado el Departamento del Tesoro en un comunicado.

"Mahan Air continúa volando a Siria todas las semanas a pesar de que millones de civiles inocentes en la provincia de Idlib están bajo amenaza de ataque inminente por parte del régimen asesino de (el presidente, Bashar) Al Assad y sus aliados Irán y Rusia", ha dicho el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Asimismo, ha manifestado que su Departamento "está cortando así otro proveedor de servicios que actúa en nombre de Mahan Air, una aerolínea sancionada que transporta soldados y suministro a Al Assad y alimenta las actividades terroristas en toda la región".

"La compañía con sede en Tailandia ha ignorado numerosas advertencias de Estados Unidos, emitidas en público y trasladadas de forma bilateral al Gobierno de Tailandia, para que corte lazos con Mahan Air", ha añadido.

"Esta acción debe servir como advertencia de que Estados Unidos está decidido a garantizar que la industria de la aviación deja de dar servicios, y beneficiarse, de esta aerolínea afiliada a terroristas", ha remachado Mnuchin.