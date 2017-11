EEUU recortará su financiación al programa de retirada de minas antipersona en Camboya

El director general del Centro de Acción contra las Minas en Camboya (CMAC), Heng Ratana, ha confirmado este martes que Washington reducirá su aportación anual de dos millones de dólares (cerca de 1,7 millones de euros) a los trabajos del organismo a partir de 2018.

La financiación era canalizada a través de la organización no gubernamental Norwegian People's Aid (NPA) y apoyaba los proyectos de desminado en el este del país, intensamente bombardeado durante la Guerra de Vietnam.

"Recibí una carta de los socios del NPA (...) sobre la conclusión y suspensión de la financiación al proyecto de retirada (de minas) en la parte este de Camboya", ha dicho Ratana, según ha informado el diario local 'The Phnom Pehn Post'.

La financiación de Estados Unidos al CMAC supone un tercio del total que entrega anualmente al sector de desminado en el país, siendo el resto de receptores del dinero The Halo Trust y el Grupo Asesor para Minas.

La decisión ha llegado después de múltiples acusaciones del primer ministro camboyano, Hun Sen, contra Estados Unidos por estar detrás de un presunto plan para derrocarle con la ayuda de Sokha.

Un tribunal de Camboya imputó el 5 de septiembre a Sokha por cargos de traición por conspiración con una potencia extranjera, menos de dos días después de su detención en su vivienda en la capital, Phnom Penh.

La detención de Sokha tuvo lugar poco después de que las autoridades publicaran un vídeo que demostraría que Sokha estaría conspirando para derrocar a Sen, con ayuda de Estados Unidos, según el Ejecutivo.

En una carta publicada en octubre, Sokha explicó que, en una democracia, la tarea del líder de la oposición es intentar sacar del poder al partido gubernamental, si bien recalcó que ha intentado hacerlo "de forma pacífica y positiva".

"Si el partido opositor no intenta reemplazar al partido gubernamental, no puede ser llamado partido opositor. Mis acciones no son ilegales", recalcó, rechazando los cargos presentados contra él.

El Gobierno había afirmado previamente que Sokha había violado el artículo 443 del Código Penal por "conspirar con una potencia extranjera", lo que acarrearía una pena de entre 15 y 30 años de cárcel.

En su comunicado, el Ejecutivo aseguró que el opositor había sido capturado en flagrancia, a pesar de que el vídeo tiene cerca de cuatro años y que Sokha cuenta con inmunidad parlamentaria.

El vídeo, publicado en la página oficial del Gobierno en Facebook, fue grabado en Australia por la televisión privada camboyana CBN. En la grabación, Sokha se dirige a un grupo de seguidores en idioma jemer y les explica una posible estrategia política coordinada con Estados Unidos, aunque sin mencionar un derrocamiento inmediato del Gobierno.

Sokha fue nombrado presidente del partido opositor en febrero, después de que su predecesor, Sam Rainsy, dimitiera a causa de una legislación que prohíbe que los partidos estén encabezados por personas condenadas.

Rainsy se marchó al exilio para evitar ser condenado por cargos de difamación, que afirma que fueron presentados contra él por motivos políticos y para apartarle del partido opositor.

La tensión en el país del sureste asiático va en aumento de cara a las elecciones generales del próximo año, en las que se espera que el partido de la oposición pueda hacer frente a Sen, en el Gobierno desde hace más de tres décadas.