EEUU dice a los talibán que "si quieren hablar, se puede hablar, y si quieren luchar, se puede luchar"

"El camino hacia la paz requiere que los talibán se sienten con otros afganos, incluido el Gobierno. Hay un consenso entre todos los socios regionales en torno a este asunto", ha sostenido, en declaraciones desde Kabul.

Así, ha expresado el deseo de Washington de que los talibán "quieran lograr la paz", si bien ha resaltado que "si eligen no acudir a la mesa (de negociaciones), si eligen seguir luchando, Estados Unidos estará con el pueblo y el Gobierno afgano y los apoyará".

"En la coalición estamos orgullosos de nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad afganas. La presión de las fuerzas de seguridad y el Ejército es importante en esta etapa", ha explicado, según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.

En este sentido, ha resaltado que Estados Unidos "nunca quiso tener bases militares permanentes en Afganistán" y ha agregado que Washington "quiere ver terminar este conflicto a través de negociaciones, mantener la alianza con Afganistán y garantizar que ningún terrorista supone una amenaza".

Por todo ello, ha expresado su deseo de que la próxima ronda de conversaciones con los talibán "tenga lugar muy pronto", si bien no ha facilitad una fecha concreta. "Trabajamos en ese sentido", ha zanjado.

Las palabras de Jalilzad han llegado apenas un día después de que los talibán amenazaran con "retrasar" las conversaciones de paz con Estados Unidos si Washington no aborda "de forma sincera" su exigencia sobre la retirada de las tropas internacionales de Afganistán.

"Si Estados Unidos quiere entrar en las conversaciones con intenciones sinceras y aceptar las demandas legítimas de la nación afgana, el problema encontrará su solución, pero si sigue huyendo de aceptar las demandas legítimas de los afganos con diversas excusas (...) implica que carece de interés para encontrar una solución pacífica al problema afgano", dijo el grupo en un comunicado.

En el documento, publicado en su página web, los talibán advirtieron a Washington de que "si el estado actual de las cosas continúa y Estados Unidos mantiene su falta de sinceridad, el Emirato Islámico se verá forzado a retrasar todas las conversaciones y negociaciones hasta que Estados Unidos ponga fin a sus presiones ilegales y sus maniobras y dé un paso hacia la paz".

Asimismo, manifestaron que el grupo "ha mantenido todos los canales abiertos para una solución política" a través de su oficina en Qatar y ha reiterado que el conflicto "no se puede solucionar a través de presiones o maniobras tácticas". "No es aceptable que nadie use el problema de Afganistán para fortalecer lazos o cimentar sus propios intereses", remacharon.

Las dos partes se han visto en los últimos meses al menos tres veces, sin que por ahora estos encuentros se hayan traducido en una paralización de los combates. Además, los talibán se han negado a mantener encuentros con el Gobierno afgano.

OPERACIONES Y ENFRENTAMIENTOS EN EL PAÍS

Por otra parte, las autoridades han confirmado este mismo miércoles la muerte de siete talibán en operaciones en el distrito de Nahr-e-Saraj, en Helmand (sur), y Tarin Kot, en Uruzgán (centro), tal y como ha recogido la agencia afgana de noticias Jaama Press.

Asimismo, al menos cinco soldados han muerto en un ataque de los insurgentes en el distrito de Qaisar, ubicado en la provincia de Faryab (noroeste). Las autoridades han dicho que los militares estaban dentro de una mezquita que fue asaltada por los talibán.

El 209º Cuerpo Militar en el Norte ha anunciado por su parte la muerte de un comandante talibán y otros seis miembros del rgupo en un bombardeo en el distrito de Garziuán, situado también en Faryab.