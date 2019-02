El fiscal general de EEUU asegura que no ha hablado con Trump sobre la trama rusa ni obstruido la investigación

"No he hablado con el presidente de Estados Unidos sobre la investigación del fiscal especial", ha declarado Whitaker, en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y ha agregado que no ha tomado ninguna medida en la investigación ni ha interferido "de ninguna manera".

Asimismo, Whitaker ha desmentido que haya emprendido acción alguna para paralizar los fondos de la investigación especial sobre la injerencia rusa.

"Quiero ser muy específico acerca de esto porque creo que va a disipar muchos de los temores que han existido entre este comité, entre la rama legislativa en gran parte y quizás entre algunos estadounidenses", ha insistido Whitaker para despejar los rumores de que había sido elegido para obstruir la labor de Mueller.

"Hemos seguido las regulaciones y las normas de los investigadores al pie de la letra. No ha habido evento alguno que me llevara a tomar acciones al respecto y no he interferido de ninguna manera con la investigación especial", ha añadido en declaraciones recogidas por la cadena estadounidense CNN.

"Nunca jamás he negado fondos a la investigación (de Mueller)", ha declarado Whitaker durante su comparecencia, todavía en curso.