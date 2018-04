EEUU anuncia la designación como terroristas de siete miembros del partido islamista MML

El Departamento del Tesoro estadounidense ha detallado que los sancionados son miembros del consejo central de la MML, fundada en 2017 y a la que las autoridades prohibieron su inscripción como partido inmediatamente después.

En su comunicado, ha identificado a los incluidos en su lista de sanciones como Saifulá Jalid --presidente de la MML--, Muzammil Iqbal Hashimi, Muhamad Harris Dar, Tabish Qayum, Fayaz Ahmad, Faisal Nadim y Muhamad Ehsan.

Así, ha dicho que todos ellos "actúan en nombre de LeT, un grupo terrorista paquistaní designado como tal (por parte de Estados Unidos) en diciembre de 2001".

"El Tesoro actúa contra la MML y un grupo de siete terroristas globales cómplices de los intentos de LeT de minar el proceso político en Pakistán", ha dicho el vicesecretario del Tesoro Sigal Mandelker.

"La MML no es un partido político reconocido y se apoya en la cúpula de LeT para guía y dirección. Seguiremos actuando contra las organizaciones terroristas como LeT incluso cuando intenten disfrazarse de partido político u ocultar su extremismo detrás de otras fachadas", ha sostenido.

Por ello, Mandelker ha recalcado que "los que trabajan con la MML, incluido a través de la entrega de donaciones financieras, deben pensárselo dos veces antes de arriesgarse a quedar expuestos a sanciones por parte de Estados Unidos".

El Ministerio del Interior de Pakistán reclamó en septiembre de 2017 a la comisión electoral que excluyera al partido por el respaldo recibido por parte de Hafiz Said, fundador de LeT, petición que fue posteriormente aceptada.

Estados Unidos ha designado como terrorista a Said, quien encabeza la organización caritativa islámica Jamaat-ud-Dawa, al considerarle el 'cerebro' de los atentados en Bombay, que se saldaron con 166 muertos, y ofrece una recompensa de diez millones de dólares (unos 8,5 millones de euros) por información que lleve a su encarcelamiento.

Said se encuentra en estos momentos bajo arresto domiciliario, si bien la negativa de Pakistán a presentar cargos contra él ha sido motivo de disputa entre Islamabad y las autoridades de Estados Unidos e India.