EEUU felicita a Weah por su victoria y a Liberia por su primera transición de poder democrática en décadas

"Representa al mayor hito para la democracia liberiana", ha afirmado la Casa Blanca en un comunicado. En concreto ha destacado la aportación de la Comisión Electoral, el Tribunal Supremo, los partidos políticos, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil, para hacerlo posible.

El Gobierno de Donald Trump también ha enfatizado la actitud del vicepresidente saliente, Joseph Boakai, que aspiraba a sustituir a Ellen Johnson-Sirleaf tras doce años como su 'número dos', "por su positiva campaña".

"Estados Unidos está profundamente comprometido con la duradera relación con Libera y su pueblo. Seguiremos apoyando el éxito de esta histórica transición democrática y la paz y prosperidad en Libera", ha afirmado.

UN EX FUTBOLISTA EN EL PODER

Weah se impuso a Boakai el pasado 26 de diciembre con un 61 por ciento de los votos, repitiendo así la victoria que obtuvo en la primera vuelta del 10 de octubre.

Weah, de 51 años, goza de gran popularidad en Liberia porque fue el primer --y hasta ahora único-- futbolista africano en ganar el Balón de Oro, galardón deportivo que recibió en 1995.

Además, para estos comicios ha usado de catapulta a Jewel Howard, ex mujer de Charles Taylor que, a pesar del pasado criminal de su ex marido --ex presidente condenado a 50 años de cárcel por los crímenes de guerra cometidos en la vecina Sierra Leona--, está considerada "la madre de la nación", en palabras de Weah.

Weah sucederá a Johson-Sirleaf, premio Nobel de la Paz que ha estado al frente del país los últimos doce años. El traspaso de poder se producirá ya el próximo año y será el primero entre dos presidentes democráticos desde 1944.