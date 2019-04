EEUU niega que su plan de paz en Oriente Próximo contemple la entrega a Palestina de partes del Sinaí

"Escucho informaciones sobre nuestro plan que incluye el concepto de que daremos una porción del Sinaí (que es de Egipto) a Gaza. Falso", ha dicho Greenblatt en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

"Por favor, no crean todo lo que leen. Es sorprendente y triste ver cómo personas que no saben cuál es el plan se inventan y difunden historias falsas", ha señalado. Por el momento no han trascendido detalles acerca del plan que prepara Estados Unidos para presentarlo a las partes.

Trump destacó recientemente que la victoria electoral del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que supone un signo positivo de cara a un posible proceso de paz con Palestina. Se baraja que el plan sea presentado una vez Netanyahu forme Gobierno.

La Autoridad Palestina ya ha rechazado la mediación de Estados Unidos por su decisión sobre el estatus de Jerusalén --que debía ser abordado de forma directa entre Israel y Palestina durante las negociaciones--, argumentando que mantiene una postura sesgada y favorable a los intereses de Israel.